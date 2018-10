Economía/Empresas.- Bergareche (Cepsa) cree que ha terminado "la era del petróleo barato" y el precio será alto

Actualizado 10/12/2008 17:31:41 CET

BILBAO, 10 Dic.

El presidente de Cepsa, Santiago Bergareche, afirmó hoy en Bilbao que ha terminado "la era del petróleo barato" y aseguró que el precio "tenderá a ser alto, pero no tan alto como para que se paralice de manera importante el desarrollo económico".

Bergareche participó en la capital vizcaína en los encuentros organizados por La Comercial y PricewaterhouseCoopers, donde pronunció una conferencia bajo el título "Energía y Petróleo".

En su intervención, destacó la "profunda encrucijada" en la que se encuentra el mundo de la energía, con un escenario marcado por factores como la "gran volatilidad" del precio del petróleo. Bergareche se refirió a la caída de precios actual, pero señaló que es "relativa", ya que son precios aún muy por encima de la media histórica, en términos reales.

Bergareche afirmó que el coste de extracción del petróleo está creciendo y se sitúa entre 60 ó 70 dólares por barril, mientras que el precio actual del crudo está en 40 dólares. El presidente de Cepsa cree que el precio "tenderá a ser alto, pero no tan alto como para que paralice de manera importante el desarrollo económico".

A su juicio, la era del petróleo barato "se ha terminado", porque su extracción es "cada vez más costosa". Bergareche añadió que a Cepsa le conviene un "petróleo barato y un dólar alto".

Asimismo, auguró un aumento de la demanda energética procedente de los países emergentes y señaló que hay "grandes necesidades energéticas por llegar" y se dará un "crecimiento espectacular". En concreto, indicó que, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía y contando con que se planteen planes de mejora de la eficiencia energética, las necesidades de energía aumentarán en 2030 un 34 por ciento respecto a las actuales.

En caso de no implantarse esas medidas, el aumento podría llegar casi al 50 por ciento. En ese supuesto, el consumo total de energía primaria en 2030 podría llegar a más de 17.000 millones de TM de petróleo equivalente, frente a las 11.500 de 2005.

Bergareche indicó que, a pesar de medidas de eficiencia y sustitución, en el "mejor escenario del 2030", las energías fósiles (carbón, petróleo y gas) representarán el 77 por ciento del total de la energía consumida, una reducción "insignificante" respecto al 80 por ciento actual.

El presidente de Cepsa añadió que las energías fósiles son de "muy difícil sustitución" a corto plazo y afirmó que existe un "problema añadido" como es el impacto "negativo" que tienen sobre las emisiones de CO2. A su juicio, es uno de los "problemas más importantes" que existe en estos momentos en el mundo y "los gobiernos lo tienen que controlar y limitar de una vez por todas".

En relación a esta cuestión, indicó que es necesario que todos "jueguen con las mismas reglas" y, por ello, planteó la creación de un órgano mundial para el control de las emisiones de CO2.

Bergareche afirmó también que se va a ir "arrinconando al petróleo" y habrá que "priorizar" sus usos. En este sentido, señaló que habrá que buscar otras energías pero durante "bastante tiempo" deberán convivir las fuentes energéticas tradicionales con otras alternativas, entra las que destacó las energías renovables, los biocombustibles, la energía solar o la nuclear.

El responsable de Cepsa indicó que la energía nuclear "acabará nuevamente surgiendo ante la actual situación y panorama". En este sentido, señaló que el Gobierno central no se acaba de "definir" y aseguró que "parece que no le gusta", pero cree que "no va tener más remedio que acatarla y asumirla".

OPEP

En relación al comportamiento de la OPEP, el presidente de Cepsa aseguró que se les ha "consentido demasiado a estos países árabes para que hagan lo que les de la gana".

"Yo cada vez que voy allí alucino con los señores árabes, señores árabes donde manda una familia real que va sustituyendo a sus miembros, unos detrás de otro, y donde están tan controlados por el poder y la fortaleza que tienen estas familias, que parece mentira pero no acaban de saltar, la democracia no saben lo que es y funcionan con unos esquemas absolutamente diferentes de los nuestros", señaló.

Bergareche afirmó que se ha tenido la "mala suerte" de que parece que "se llevan todos muy bien" y, por lo tanto, cree que "no hay absolutamente nada que hacer".

El presidente de Cepsa recordó el nacimiento de la OPEP y destacó que el mundo árabe se dio cuenta de que tenía "un arma política espectacular" pero, según precisó, llega un momento en el que los países europeos se plantean que "no pueden seguir en manos de la OPEP" y se produce un descenso del consumo del fuel y la necesidad de buscar otras alternativas "para salir del control de la OPEP".

Por último, Bergareche se refirió a la actual situación económica y se mostró convencido de que "se va a arreglar y relativamente pronto".