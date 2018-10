Economía/Empresas.- El grupo Siemens en España aumentó sus ventas un 9% en su último año fiscal

Actualizado 10/12/2008 15:23:35 CET

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Siemens en España cerró el ejercicio 2007-08 con una facturación de 2.562 millones de euros, lo que representa un incremento del 9% con respecto al ejercicio anterior, informó hoy la compañía.

Los pedidos entrados en el ejercicio fiscal de la compañía, que va del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año y cuyos resultados no incluyen las empresas participadas al 50%, alcanzaron los 2.796 millones de euros, un 12% más.

El resultado operativo del Grupo Siemens en España antes de intereses financieros e impuestos (Ebit) alcanzó los 70,4 millones, lo que supone un crecimiento en términos comparables del 8,4%.

El consejero delegado de Siemens en España y en Suroeste de Europa, Francisco Belil, destacó que la compañía ha sido capaz de "cerrar un buen año en un entorno difícil". "Tenemos un portfolio diversificado y centrado en los sectores de mayor crecimiento", destacó.

El ejercicio 2007/08 fue el primer año en el que Siemens trabajó de acuerdo a su nueva organización en torno a tres sectores verticales (Industry, Energy y Healthcare) y dos transversales Siemens IT Solutions and Services (SIS) y Siemens Financial Services (SFS).

En concreto, el sector de Industria cerró el ejercicio con una facturación de 1.379 millones millones de euros (+13%) y una entrada de pedidos de 1.248 millones de euros (+14%). Además, el Ebit de la división Mobility ascendió hasta los 31,2 millones de euros.

En el sector Energía, la facturación se situó en los 493 millones de euros (+26%) y los pedidos ascendieron hasta los 889 millones de euros (+55%). Los pedidos en Oil&Gas se incrementaron un 301% y el aumento de la facturación del área de energías renovables fue de un 188%.

El sector de Salud aumentó su facturación hasta los 251 millones de euros (+37%) y los pedidos hasta 272 millones de euros (+37%). La compañía señaló que "parte de este crecimiento se debió a la incorporación de nuevas compañías en el área de diagnósticos como Dade Behring, DPC y Bayer Diagnostics".

Por su parte, la división Siemens IT Solutions and Services (SIS) facturó 56 millones de euros, lo que supone un aumento del 22%.