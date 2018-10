Economía/Turismo.- Álvarez insiste en que sólo los aeropuertos con más de 30 millones de pasajeros serán cogestionados

Actualizado 22/09/2008 16:25:12 CET

La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, aseguró este lunes durante su visita a la isla de Tenerife para presentar el plan de inversiones aeroportuarias de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) en la provincia tinerfeña que el Consejo de Gobierno ha aprobado una medida para la gestión participada con las autonomías para aquellos aeropuertos "con más de treinta millones de pasajeros".

Álvarez explicó que actualmente "sólo Barcelona y Barajas cumplen esta condición", siendo el siguiente en la lista, aunque todavía no alcance el requisito, Palma de Mallorca "con una media de 25 millones de pasajeros". "No obstante este no va a ser gestionado", detalló.

En esta línea, la ministra señaló además que Canarias "sin embargo y según los datos de AENA maneja una media de 10 y 12 millones en sus aeropuertos principales".

