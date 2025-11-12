EDP inaugura un proyecto fotovoltaico de 7 MW para suministrar a instalaciones de Goodyear en Luxemburgo - EDP

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

EDP y The Goodyear Tire & Rubber Company han inaugurado una nueva instalación fotovoltaica en las ubicaciones del fabricante de neumáticos en Luxemburgo, con una capacidad combinada de siete megavatios (MWp), informó la compañía.

En concreto, el proyecto fue firmado en 2024 a través de Enerdeal -empresa energética de referencia en Luxemburgo adquirida por EDP en 2023-, y, de esos siete MWp, un total de cinco MWp se ubican en la planta de neumáticos y en la cubierta del Centro de Innovación de Goodyear, mientras que los dos MWp restantes corresponden a estructuras tipo carport que cubren el aparcamiento del Centro de Innovación.

En conjunto, se espera que esta instalación genere alrededor de 6,5 gigavatios hora (GWh) de electricidad al año, que se consumirá íntegramente en las propias instalaciones de Goodyear.

Estas instalaciones solares son las quintas de Goodyear en la región EMEA y las undécimas a nivel global. La compañía tiene como objetivo utilizar exclusivamente energía renovable en todas sus operaciones de fabricación antes de 2040.

Vera Pinto Pereira, miembro del consejo ejecutivo y responsable de Soluciones para Clientes en EDP, señaló que este proyecto con Goodyear es "un claro ejemplo de cómo la colaboración entre empresas líderes del sector industrial y energético puede acelerar la transición energética".

"En EDP, estamos orgullosos de ayudar a clientes como Goodyear a alcanzar sus objetivos mediante soluciones solares fiables, eficientes e innovadoras. Con esta nueva instalación en Luxemburgo, reforzamos nuestro compromiso de suministrar energía limpia en toda Europa y de apoyar a las cadenas de valor en su camino hacia las cero emisiones netas", dijo.

Por su parte, el director de Fabricación de Goodyear Luxemburgo, Alex Schumann, destacó que este proyecto acerca "un paso más" a la compañía al objetivo global de utilizar electricidad 100% renovable en sus operaciones de fabricación para 2030, y energía totalmente renovable para 2040.