EDP Renewables, filial 'verde' de EDP, casi duplica beneficios en el primer semestre al ganar 183,7 millones

Archivo - Instalaciones solares y eólicas de EDP Renewables. - EDP RENEWABLES - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

EDP Renewables (EDPR), filial de la energética portuguesa EDP enfocada en eólica, solar y almacenamiento en baterías (BESS, por sus siglas en inglés), obtuvo unos beneficios netos atribuidos de 183,7 millones de euros durante el primer semestre, un 96,4% más que hace un año.

Según las cuentas depositadas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la facturación neta de EDP Renewables ascendió a 1.421 millones de euros, un 2,4% más, aunque se contabilizaron otros ingresos por 106,6 millones de euros y subvenciones por 11,7 millones de euros.

De la cifra de negocio por operaciones directas, España generó 128,6 millones de euros, un 16,7% menos, al tiempo que la Unión Europea aportó 310 millones de euros y el resto del mundo 982,3 millones de euros, un 9,9% menos y un 10,4% más, respectivamente.

De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 513,6 millones de euros, un 14,6% más, mientras que el sumatorio por costes de actividad, aprovisionamientos, personal, variación de existencias y amortización retrocedió un 6%, hasta los 966,5 millones de euros.

La filial lusa ha informado también de que disponía al cierre de junio con un total de efectivo o equivalentes de 562,1 millones de euros, un 38,1% menos en comparativa interanual.