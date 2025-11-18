eDreams gana 31,5 millones en su primer semestre, 24 veces más, y prevé 13 millones de miembros prime en 2030

EDreams pide a la Comisión Europea que actúe contra Google por incumplir la Ley de Mercados Digitales. - EDREAMS

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

eDreams Odigeo registró un beneficio neto de 31,5 millones de euros durante su primer semestre fiscal 2026, finalizado el 30 de septiembre, lo que supone una cifra 24 veces mayor frente a los de 1,3 millones del mismo periodo del pasado ejercicio, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, la compañía ha anunciado su nueva hoja de ruta estratégica que prevé crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,7 millones actuales, un objetivo que superaría en un 40% el consenso de los analistas.

Este crecimiento vendrá impulsado por una significativa diversificación del negocio, con el objetivo de que el 66% del volumen de eDreams sea impulsado por productos no aéreos y vuelos fuera de los cinco principales mercados europeos para 2030, frente al 43% actual.

"Seguimos demostrando el poder de nuestra plataforma de suscripción, una propuesta verdaderamente única en el mercado, que ofrece un crecimiento significativo y fortalece nuestro negocio trimestre tras trimestre", ha destacado su CEO, Dana Dunne.

De vuelta con los resultados, en términos ajustados, la compañía ganó 47,1 millones de euros en los primeros seis meses, casi seis veces más que los 8,1 millones de euros del periodo anterior.

Además, los ingresos de eDreams crecieron un 5% en el periodo, hasta los 343,8 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 6%, con un total de 339,7 millones de euros.

A ello se unen unos costes fijos que aumentaron en 400.000 euros, principalmente debido a un incremento en los costes de personal asociados a un mayor número de empleados.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' de eDreams registró 94 millones de euros a la mitad de su año fiscal 2025 (+16%), mientras que el Ebitda ajustado creció se duplicó, hasta totalizar 98 millones de euros.

El número de suscriptores Prime alcanzó los 7,7 millones, lo que supone un aumento interanual del 18%, con 1,2 millones de nuevos miembros netos. En el semestre, se registraron 457.000 altas netas.

Fruto de su hoja estratégica, la firma también espera que el Ebitda 'cash' sea de 155 millones de euros para el año fiscal 2026 y de 115 millones de euros para el 2027. Tras esta fase de transición, se espera que la rentabilidad se recupere con fuerza, con un crecimiento proyectado del Ebitda 'cash' de más del 35% anual desde el año fiscal 2028 hasta el 2030.