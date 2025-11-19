eDreams se hunde más de un 40% en Bolsa tras rebajar 60 millones su Ebitda para el año fiscal 2026

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones de eDreams se han desplomado un 41,27% al cierre de Bolsa de este miércoles, hasta intercambiar su precio a 3,90 euros por cada título, después de rebajar en 60 millones de euros su previsión de resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' para el año fiscal 2026, es decir, hasta los 155 millones de euros, un 14% menos que el ejercicio pasado.

Esta caída se profundiza en la cotización de la semana, con un descenso del 46,8%, aunque el acumulado del año marca un hundimiento aún mayor, del 55,17%, perdiendo la mitad de su capitalización bursatil, hasta los actuales 486 millones de euros.

Esta reducción se debe principalmente a un cambio inferior de 52 millones de euros en los ingresos diferidos generados por Prime al introducir el modelo de pagos mensuales/trimestrales, mientras que el resto se debe al conservador menor nivel de acceso a Ryanair, según un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ayer al cierre de mercado.

De cara al siguiente año fiscal 2027, continuará la tendencia descendente del Ebitda 'cash' al estimar 115 millones de euros, por lo que no volverá a crecer hasta dentro de cinco trimestres, en el último periodo trimestral del peridodo de 2027. La estimación final espera registrar un total de 270 millones de euros en 2030.

Estas previsiones forman parte de la nueva hoja de ruta estratégica de la compañía, que marca un objetivo de superar los 13 millones de miembros prime en 2030, desde los 7,7 millones actuales, al tiempo que también informó una inversión de más de 100 millones en recompra de acciones durante los próximos dos años.

Sobre su estrategia de cara a los próximos años, prevé crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, impulsado por una significativa diversificación del negocio, con el objetivo de que el 66% del volumen de eDreams sea impulsado por productos no aéreos y vuelos fuera de los cinco principales mercados europeos para 2030, frente al 43% actual.

"La nueva hoja de ruta estratégica a largo plazo que presentamos hoy es un resultado directo de ese éxito. Está diseñada para acelerar nuestro crecimiento, aprovechando nuestras fortalezas para escalar nuestro modelo a nuevos productos, mercados y un futuro aún más sólido", destacó su CEO, Dana Dunne.

GANA 24 VECES EN SU PRIMER SEMESTRE

Sin embargo, eDreams también comunicó sus resutlados financieros correspondientes a su primer semestre fiscal 2026, en los que registró un beneficio neto de 31,5 millones en su primer semestre fiscal 2026, una cifra 24 veces mayor a las ganancias de 1,3 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.

Además, los ingresos de la OTA crecieron un 5% en el periodo, hasta los 343,8 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 6%, con un total de 339,7 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' de eDreams registró 94 millones de euros a la mitad de su año fiscal 2025 (+16%), mientras que el Ebitda ajustado creció se duplicó, hasta totalizar 98 millones de euros.

El número de suscriptores Prime alcanzó los 7,7 millones, lo que supone un aumento interanual del 18%, con 1,2 millones de nuevos miembros netos. En el semestre, se registraron 457.000 altas netas. Así, los ingresos relacionados con Prime representan ya el 74% del margen sobre ingresos 'cash', un aumento de nueve puntos porcentuales en solo un año.