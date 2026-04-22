Las empresas de alto crecimiento se duplican desde 2020 y las gacela bajan un 11%, según Informa D&B

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MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas de alto crecimiento (aquellas que tienen un crecimiento interanual del 20% o trianual del 60% en los últimos tres años) se ha duplicado desde 2020 en España, hasta sumar casi 21.700, según un estudio de Informa D&B, filial de Cesce.

Por su parte, el número de empresas gacela (aquellas que tienen un crecimiento interanual del 20% o trianual del 60% en los últimos tres años y que han sido creadas en los últimos cinco años) se ha reducido un 11% desde 2020, año en el que la facturación cayó notablemente por la crisis del Covid, hasta totalizar 777.

En comparación con el año pasado, las empresas de alto crecimiento han disminuido un 30% y las empresas gacela, un 21%.

Para realizar este estudio, Informa D&B ha tenido en cuenta sólo las empresas con crecimiento orgánico propio y no como consecuencia de adquisiciones. Las empresas estudiadas disponen de cuentas anuales para los ejercicios de 2021 a 2024 y tenían como mínimo 10 empleados en 2020 y una facturación de 500.000 euros en 2024, excluyendo las empresas financieras y de seguros.

La muestra final del informe está compuesta por 92.209 empresas, de las cuales 21.696 son empresas de alto crecimiento (25,53%), 777 son empresas gacela (0,84%), y 69.736 pertenecen al grupo de control (75,63%). En este grupo de control, las empresas no tienen fecha límite de constitución.

De acuerdo con el estudio, las 21.696 empresas de alto crecimiento y las 777 empresas gacela existentes en España, el 24% del total analizado en el informe, crearon 503.592 puestos de trabajo entre 2021 y 2024.

La mayor parte de los empleados creados, 486.159, los generaron las compañías de alto crecimiento, que tienen una media de 68 empleados, por los 49 de las empresas gacela. Si se suman los empleos generados por el resto de compañías analizadas, las de alto crecimiento suponen más del 80% del total, "consolidándose como el mayor motor de generación de empleo".

Desde 2021, la facturación de las empresas de alto crecimiento ha subido un 123% y la de las gacela se ha multiplicado por más de tres, con un repunte del 219%.

Según Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa D&B, el número de empresas de alto crecimiento y gacelas identificadas en 2026, 22.473, sigue siendo superior al de 2020 debido a que la facturación de las empresas cayó de forma significativa por la Covid-19, pero baja respecto a las cerca de 32.000 del pasado año.

Las empresas gacela, por definición, son de reciente creación, ya que deben tener menos de cinco años de antigüedad para poder entrar en esta categoría. Entre las de alto crecimiento algo menos de la mitad, el 49,5%, tiene más de 20 años, mientras que esta proporción es del 63% en el grupo de comparación. Un 30,5% de las empresas de alto crecimiento está entre 10 y 20 años y el 20%, entre 5 y 10 años.

UNA DE CADA CINCO EMPRESAS GACELA Y DE ALTO CRECIMIENTO, EN HOSTELERÍA

Hostelería es el sector con mayor número de empresas gacela y de alto crecimiento, con un 22% y un 20%, respectivamente. Les sigue, en el caso de las empresas de alto crecimiento, la construcción y actividades inmobiliarias, con un 16%, y la industria (15%).

Entre las empresas gacela, tras la hostelería se sitúan construcción y actividades inmobiliarias, y comercio, ambas con un 15%.

Teniendo en cuenta el peso que suponen dentro del total de cada actividad, las gacela suponen el 2% en hostelería, el 1,5% en comunicaciones y el 1% en servicios empresariales. Las de alto crecimiento alcanzan el 51% en hostelería, comparten el 28% en comunicaciones y servicios empresariales y rozan el 27% en construcción y actividades inmobiliarias.

"No existe una sobrerrepresentanción de actividades tecnológicas entre este tipo de empresas: el porcentaje es más elevado entre las empresas gacela, donde llega al 8%, mientras que en las de alto crecimiento baja al 7,5%, aunque en el grupo de comparación sube hasta el 7,9%", subaraya Nathalie Gianese.

Entre estas empresas tecnológicas, el 56% de las de alto crecimiento y el 73% de las gacela se dedica a servicios de tecnología punta, mientras que para el resto de las compañías este porcentaje se queda en un 38%.

MADRID, COMUNIDAD CON MÁS EMPRESAS DE ESTE TIPO

Según el estudio, Madrid es la comunidad donde se localizan más empresas gacela, con un 23% del total, y también tienen su sede el 18% de las de alto crecimiento. Cataluña, por su parte, concentra cerca de un 18% de compañías de alto crecimiento y un 16% de las gacela, en tanto que Andalucía reúne a un 14% de las empresas de alto crecimiento y a más de un 16% de las gacelas.

Sobre el total de compañías analizadas en cada autonomía, los porcentajes más elevados de empresas de alto crecimiento están en Canarias y Baleares, un 37% y un 42% cada una. Las gacela superan el 1% en Baleares, Madrid y Andalucía.

Analizando el tamaño de las empresas, las micro y pequeñas empresas son las más numerosas, con un 25% y un 42% para las de alto crecimiento, y un 37% y un 33% entre las gacela, respectivamente.

Pocas de estas compañías buscan financiarse a través de los mercados bursátiles. Informa identifica sólo dos empresas gacela que cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) y 35 cotizadas de alto crecimiento, de las que 14 lo hacen en BME, 12 en el MAB y 9 en el MARF (Mercado Alternativo de Renta Fija).