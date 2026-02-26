Empresas Mágicas de España suma a Albert Rivera como consejero impulsor para activar alianzas empresariales

Albert Rivera, consejero impulsor de Empresas Mágicas de España - EMPRESAS MÁGICAS DE ESPAÑA

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Empresas Mágicas de España ha anunciado este jueves la incoporación de Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, como consejero impulsor del proyecto, que busca con este movimiento reforzar "su dimensión estratégica y su capacidad de activación de alianzas entre el tejido empresarial y el territorio".

La figura del expolítico español, presidente del partido Ciudadanos desde su fundación hasta 2019, aportaría "experiencia en la construcción de consensos y en la articulación de iniciativas empresariales con impacto estructural", explica en un comunicado la iniciativa.

El puesto de consejero impulsor "responde a la voluntad de incorporar perfiles estratégicos con experiencia en liderazgo empresarial e institucional, capaces de tender puentes entre el ámbito público y privado, facilitar el diálogo y contribuir a la activación de proyectos con vocación de permanencia", comparte Empresas Mágicas.

Por su parte, Albert Rivera considera que el proyecto al que se suma "propone una forma distinta de entender el compromiso empresarial": "Hay que verlo como una inversión estratégica en cohesión territorial, desarrollo sostenible y competitividad a largo plazo", afirma.

"España necesita una colaboración más ambiciosa entre empresa y territorio", añade el también abogado.

Empresas Mágicas de España presenta a Rivera como experto en consultoría estratégica, asuntos públicos y liderazgo empresarial y enmarca su llegada en "un momento de crecimiento y posicionamiento nacional" del proyecto.

"Estamos consolidando una plataforma estable que conecta liderazgo empresarial y desarrollo territorial. Sumar experiencia y capacidad de activación nos permite acelerar alianzas reales y sostenibles", declara Francisco Martín, presidente del Ecosistema Mágico de España, que también integra las iniciativas de Pueblos Mágicos de España y Lugares Mágicos de España.

Empresas Mágicas de España, iniciativa que dice impulsar un nuevo modelo de empresa conectada con el territorio, comprometida con el impacto positivo y activa en la transformación del país desde lo local, será presentada oficialmente el 12 de marzo de este año en Madrid.