Enagás eleva su participación al 49,5% en la francesa Teréga tras comprar a EDF un 18% por 311 millones

Archivo - Detalle del logo de Enagás - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enagás, a través de su filial Enagás Internacional, ha firmado un acuerdo con EDF Invest -división de Electricité de France (EDF)- para adquirir una participación del 18% en el capital social de la sociedad francesa Teréga por un importe de 311 millones de euros.

Tras esta operación, Enagás, que ya cerró en julio la compra del 31,5% de la compañía gala al fondo GIC, eleva su participación en Teréga hasta el 49,5% del capital social, según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resto del accionariado de Teréga continuará repartido entre el operador gasista italiano Snam, que posee un 40,5%, y Predica, filial del grupo francés Crédit Agricole Assurances, titular del 10% restante.

Enagás prevé que la operación se cierre antes de que finalice 2026. Una vez completada, la adquisición no supondrá ningún cambio de control ni modificación de los mecanismos de gobernanza establecidos en el pacto de eccionistas de Teréga, por lo que la participación continuará consolidándose por el método de puesta en equivalencia.

Teréga, el operador del sistema de transporte (TSO) del suroeste de Francia, cuenta con aproximadamente 5.100 kilómetros de gasoductos y dos almacenamientos subterráneos, lo que representa alrededor del 16% de la red francesa de transporte de gas y el 27% de la capacidad de almacenamiento del país.

Además, su red está conectada con la de Enagás a través de las dos interconexiones internacionales de Irún y Larrau, y ambas compañías son, junto con el TSO francés NaTran, socios promotores del hidroducto submarino BarMar, que conectará Barcelona y Marsella.

REFUERZO DE LA SEGURIDAD DEL SUMINISTRO

Enagás ha enmarcado esta operación en el proceso de rotación de activos anunciado en su actualización estratégica 2025-2030, que establece como prioridades clave la descarbonización y el refuerzo de la seguridad del suministro en España y Europa a largo plazo.

Asimismo, el grupo ha destacado que el aumento de su presencia en Teréga aportará beneficios a las dos empresas y reforzará la cooperación y la seguridad del suministro entre los sistemas energéticos de Francia y España, preservando plenamente la independencia operativa de la firma francesa.

Según ha señalado la compañía, la combinación de las capacidades técnicas y la experiencia de ambas entidades impulsará la gestión eficiente de las infraestructuras energéticas y el desarrollo de proyectos de descarbonización transfronterizos entre TSO vecinos.