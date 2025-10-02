Endesa cierra la venta a Masdar del 49,99% de una cartera solar de 446 MW por 184 millones de euros

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su filial Enel Green Power España, ha cerrado la venta a la compañía de Abu Dabi Masdar de una participación minoritaria equivalente al 49,99% del capital social de EGPE Solar 2, titular de cuatro plantas fotovoltaicas en funcionamiento en España, con una capacidad total instalada de, aproximadamente, 446 megavatios (MW) por 184 millones de euros.

De acuerdo con ello, el 'enterprise value' del 100% del capital social de la cartera de renovables sería de aproximadamente 368 millones de euros, según han indicado este jueves ambas compañías en sendos comunicados.

Esta operación se suma al acuerdo de colaboración que el Grupo Enel y Masdar cerraron en diciembre de 2024, relativo a una cartera de 2 gigavatios (GW) de otros activos solares ya operativos en España.

La venta se enmarca en el modelo de negocio de 'Partnership' de Endesa, incluido en su Plan Estratégico 2025-2027, que busca mantener el control de los activos estratégicos y maximizar la productividad y el retorno del capital invertido.

La transacción se enmarca en una asociación a largo plazo con Masdar, que también prevé acuerdos de compraventa de energía (PPA, por sus siglas en inglés) a 15 años, mediante los cuales se espera que Endesa, a través de una de sus filiales, adquiera la energía generada por los activos fotovoltaicos vinculados al acuerdo.

La operación se ha cerrado después del cumplimiento de una serie de condiciones precedentes, incluida la autorización del Gobierno de España en materia de inversiones extranjeras.

A principios de año, Masdar y el Grupo Enel firmaron un Memorando de Entendimiento (MoU) para explorar oportunidades en energías renovables en países como Italia, España y Alemania.

"Esta adquisición encaja en la estrategia global de Masdar para expandir nuestra capacidad en energías renovables y demuestra además nuestro compromiso a largo plazo con Europa. Estamos convencidos de que fortalecer nuestra colaboración con Endesa mediante este acuerdo será fundamental para el desarrollo del sector de energías renovables en España", ha destacado Mohamed Jameel Al Ramahi, consejero delegado de Masdar.

"Nos complace el cierre de esta operación, que marca otro paso importante en la colaboración a largo plazo entre Enel y Masdar. Será un placer seguir trabajando juntos en la aceleración de la transición energética", ha señalado, por su parte, Flavio Cattaneo, consejero delegado del Grupo Enel.

Masdar ha resaltado que esta operación consolida su plan de expansión en el sur de Europa. A finales de 2024, la compañía cerró, por 1.200 millones de euros, la adquisición de Saeta Yield, una de las principales plataformas de renovables de la península ibérica, con una cartera de 2,3 GW. Actualmente, Saeta es el principal centro de operaciones regional de Masdar en la península ibérica.