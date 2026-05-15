Endesa contribuye con casi 5.000 millones en impuestos en 2025, un 12% más

Archivo - Fahcada de un edificio de Endesa - FERNANDO VILLAR - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La energética Endesa tuvo una contribución tributaria de 4.996 de euros en el conjunto de 2025, lo que supone un alza del 12% respecto al ejercicio anterior, cuando la cifra se situó en 4.463 millones de euros, según ha informado en un comunicado.

De esta cantidad, 2.403 millones de euros (48%) corresponden a impuestos soportados --que representan un coste directo para la compañía-- y 2.593 millones de euros (52%) a impuestos recaudados por cuenta de las administraciones públicas.

La empresa ha asegurado que la contribución representa el 1,4% de la recaudación bruta de la Administración Tributaria Española en 2024, equivale al 23% del presupuesto destinado a prestaciones por desempleo y alcanza el 49% del presupuesto destinado a industria y energía en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2025.

Si se incluyen otros pagos regulatorios como el bono social y las aportaciones al fondo nacional de eficiencia energética, el importe total desembolsado por Endesa a las distintas administraciones públicas asciende a 5.229 millones de euros.

Los impuestos medioambientales soportados por Endesa alcanzan en 2025 su máximo histórico, representando el 45% del total de impuestos soportados, con un importe de 1.082 millones de euros. Este incremento se debe principalmente a la reactivación del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) al 7% y al aumento del canon hidráulico.

Los tributos medioambientales recaudados también crecieron un 29%, impulsados por la recuperación del tipo del 5% en el Impuesto sobre la Electricidad.

España es el principal territorio de contribución de Endesa, acumulando el 89% de su contribución tributaria total, con 4.459 millones de euros. El resto se distribuye entre Portugal (4%), Francia (5%) y Alemania (2%).