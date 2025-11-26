Endika Ormaeche, nuevo director general de Distribución de Ávoris

Archivo - Ávoris. - ÁVORIS - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ávoris Corporación Empresarial ha nombrado a Endika Ormaeche como su nuevo director general de Distribución, aunque mantendrá sus actuales responsabilidades como director general de Asociados y Proyectos Estratégicos de Distribución.

Así, el nuevo cargo dará apoyo a todas las áreas de la compañía, según ha confirmado el grupo a Europa Press. El nombramiento fue presentado en el comité de negocio, que se celebró la semana pasada.

Previamente a su incorporación a la división de viajes de Grupo Barceló, desde mayo de 2023, Ormaeche fue director general en TDCS, Trapsatur y Muchoviaje.

Este nuevo movimiento dentro de la cúpula directiva de la compañía se une al nombramiento anunciado de la semana pasada, cuando Ávoris informó de la incorporación de Tomeu Bennasar, ex consejero delegado de Soltour (Grupo Piñero), que dirigirá los canales online del grupo como nuevo director general de producto dinámico y online.