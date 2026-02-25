La energética francesa Engie compra la distribuidora británica UK Power Networks por 12.051 millones

Archivo - Logo de la energética francesa Engie. - ENGIE - Archivo

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La energética francesa Engie ha anunciado este miércoles que comprará la totalidad de la distribuidora británica UK Power Networks (UKPN) en el marco de una transacción valorada en 10.500 millones de libras (12.051 millones de euros), lo que le permitirá ampliar su presencia en Reino Unido y convertir este país en su segundo mayor mercado.

Según se desprende de los términos del acuerdo, Engie financiará la adquisición mediante una combinación de deuda y emisión híbrida por un importe aproximado de 5.000 millones de euros. Además, ejecutará un programa de desinversiones por unos 4.000 millones de euros hasta 2028.

La multinacional gala también tiene la intención de levantar hasta 3.000 millones de euros de capital mediante una colocación acelerada (ABB) para respaldar su compromiso a largo plazo con "una sólida calificación de 'rating' de grado de inversión".

Una vez completada la compra a mediados de 2026 tras recabarse las autorizaciones regulatorias habituales, Engie conservará una "flexibilidad significativa" en su cartera de gastos de capital y activos para poner en marcha sus planes de crecimiento orgánico.

El efecto combinado de la adquisición y el progreso previsto del plan de desinversión a lo largo del año debería traducirse en un aumento neto del capital empleado a finales de 2026 de entre 17.000 y 19.000 millones de euros. Engie ha anticipado que se eleve su deuda financiera neta entre 13.000 y 15.000 millones de euros.

"La compra de UKPN representa un paso decisivo para reforzar la posición de Engie como la mejor empresa de servicios públicos de la transición energética. [...] Esta operación mejorará la trayectoria de crecimiento del grupo y reducirá nuestro perfil de riesgo, proporcionando una mayor visibilidad sobre los beneficios futuros", ha afirmado la consejera delegada de Engie, Catherine MacGregor.

"Al unirnos a Engie, seguimos formando parte de una empresa líder mundial en el sector energético con la solidez financiera, las capacidades industriales y la visión a largo plazo necesarias para respaldar nuestra próxima fase de desarrollo ahora que UKPN se embarca en un periodo de importantes inversiones en nuestra red [...]", ha declarado, de su lado, su homólogo en UKPN, Basil Scarsella.