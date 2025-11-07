Entrecanales (Acciona) afirma que la brecha entre los sectores público-privado se está reduciendo "como nunca"

MADRID 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente y consejero delegado de Acciona, José Manuel Entrecanales, ha asegurado en un evento previo a la COP30 organizado por la empresa constructora y energética en São Paulo que la brecha entre los sectores público y privado se está reduciendo como "nunca antes".

En concreto, Entrecanales ha participado en 'Climatenomics: The Investment Momentum', una conferencia empresarial centrada en acelerar la inversión climática y la colaboración público-privada, y la apertura tuvo lugar en la futura estación Santa Marina de la Línea 6-Naranja del metro de São Paulo, un importante proyecto de infraestructura que está siendo construido por Acciona.

"Nuestro objetivo es generar impacto positivo dondequiera que operemos, guiados por un concepto que nos define como compañía: 'smart'. Es decir, infraestructuras sostenibles, mitigadoras, adaptativas, resilientes y transformadoras; infraestructuras que generen un valor real para las sociedades a las que sirven", ha declarado el presidente de la compañía.

De hecho, durante su intervención en 'Climatenomics', el presidente de Acciona ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada para desarrollar infraestructuras sostenibles a gran escala que aporten valor económico y social.

Además, para Entrecanales, uno de los principales objetivos de esta conferencia es crear las condiciones necesarias para atraer capital privado que satisfaga las necesidades públicas.

Al evento acudieron asistentes del ámbito de las administraciones como el vicegobernador del Estado de São Paulo, Felicio Ramuth; o la exministra de Medio Ambiente de Brasil y co-presidenta del Panel Internacional de Recursos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (IRP/PNUMA), Izabella Teixeira.

Otros participantes fueron la directora de Infraestructura, Transición Energética y Cambio Climático del Bndes, Luciana Costa; la CEO de la We Mean Business Coalition (WMBC), María Mendiluce; el vicepresidente ejecutivo del World Business Council for Sustainable Development (Wbcsd), Dominic Waughray, y el CEO de The B Team, Leah Seligmann.