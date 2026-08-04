Los Entrecanales Franco venden un 3% de Acciona por 359 millones con un descuento del 5,7%

Archivo - El presidente y CEO de Acciona, José Manuel Entrecanales Domecq (c), durante la Junta General de Accionistas de Acciona, a 25 de junio de 2026, en Madrid (España). Acciona vota en su junta general ordinaria la reelección de tres miembros del órg- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

Tussen de Grachten BV ha colocado con éxito, mediante un proceso de 'bookbuilding' acelerado, aproximadamente 1,65 millones de acciones ordinarias de Acciona, que representan aproximadamente el 3% del capital social emitido de la compañía española, a un precio de 217,9 euros por acción, por un importe bruto agregado de aproximadamente 359 millones de euros, según ha informado este martes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La acción de Acciona cerró la sesión bursátil de este lunes en los 231,2 euros, lo que representa un descuento del 5,7% en relación con los 217,9 euros de la colocación.

De este modo, la sociedad radicada en Países Bajos a través de la cual la rama Entrecanales Franco ha reducido su participación en el capital de Acciona del 29,02% al 26% iguala así la posición de control de Wit Europese Investering (WEI), la firma con la que la otra rama de la familia, los Entrecanales Domecq, controla otro 26% de las acciones.

Asimismo, Morgan Stanley, ha actuado como único 'bookrunner' en relación con la colocación.

Los Entrecanales Franco han explicado que esta venta responde a la necesidad de algunos miembros de la familia de diversificar su cartera, aunque remarcan que ninguno de los vendedores tiene tareas ejecutivas o de dirección en la compañía.

"Tussen de Grachten expresa su firme compromiso con el proyecto empresarial de Acciona, su alineamiento con la estrategia seguida por la compañía y su confianza y apoyo a sus consejeros y el equipo directivo", ha aclarado.

Tras el cierre de la operación, el resto de acciones que conservará estarán sujetas a un periodo de 90 días de 'lock-up' en el que no podrán vender más acciones.

En enero de 2025, los Entrecanales Franco anunciaron que dejarían caducar un acuerdo que tenían firmado desde hace 15 años con la otra rama familiar, que le confería a ésta la preferencia para adquirir sus acciones en caso de venta.

La fecha de caducidad de este pacto fue el pasado 14 de julio, momento a partir del cual ya podían desprenderse libremente de sus acciones sin tener que llevar a cabo los trámites que le obligaban a ofrecérselas primero a los Entrecanales Domecq.

En el momento en el que anunciaron que no renovarían ese acuerdo ya dejaron claro "su firme compromiso" con el proyecto empresarial de Acciona, su alineamiento con la estrategia seguida por la compañía y su "confianza y apoyo" a sus administradores y equipo gestor.

Una vez roto ese acuerdo, Tussen de Grachten ha podido proceder de una manera más ágil a la venta de acciones sin pasar por ese trámite, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos herederos con pequeñas participaciones tras varias generaciones.

DOS FAMILIAS, DOS SOCIEDADES

Tussen de Grachten, que traducido al español significa 'Entre canales', es la sociedad controlada por la rama familiar Entrecanales Franco, herederos del exvicepresidente de Acciona Juan Entrecanales Azcárate. El actual vicepresidente ejecutivo de la compañía es Juan Ignacio Entrecanales Franco.

De su lado, la firma Wit Europese Investering (WEI), que posee el 26,10% del grupo, pertenece a los Entrecanales Domecq, herederos de José María Entrecanales, también exvicepresidente de la compañía. José Manuel Entrecanales Domecq es el actual presidente y consejero delegado de Acciona.