Equipo Singular nombra director general a Nathan Baidez

Nathan Baidez, director general de Equipo Singular - EQUIPO SINGULAR

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Equipo Singular, agencia creativa de comunicación, ha renovado su estructura directiva y designado como director general a Nathan Baidez, según informa en un comunicado.

En concreto, esta renovación de la dirección responde a la voluntad de seguir consolidando su liderazgo en el sector, sobre la base de una trayectoria de tres décadas en la que la compañía se ha afianzado como una de las agencias de comunicación de referencia en España.

Baidez cuenta con una amplia experiencia en la compañía, donde entró en 2013 y ocupado diferentes posiciones en áreas como estrategia, desarrollo de negocio o digital. A lo largo de este tiempo, ha impulsado iniciativas vinculadas a la innovación en las formas de comunicar, la transformación digital de la agencia y el desarrollo de nuevas áreas de actividad.

Por su parte, el socio fundador Paco Caro continuará como presidente de la firma, aportando su experiencia y visión estratégica, mientras que Isabel González ha sido designada como directora general en Madrid, y Marta Bueno, directora en Barcelona. Completan la dirección Estefanía Ruiz, como directora de personas y operaciones, y Mar Cogollos, directora financiera.

"Esta nueva etapa refuerza nuestra ambición de seguir siendo el socio estratégico de marcas, organizaciones e instituciones líderes en un entorno cada vez más exigente y cambiante. Lo afrontamos con una mirada renovada hacia nuevas audiencias y canales, manteniendo intacta nuestra esencia: la curiosidad, el rigor y el enfoque a resultados", ha subrayado el presidente de la compañía, Paco Caro.

Equipo Singular ofrece servicios de consultoría estratégica, prensa y medios, relaciones públicas, public affairs y producción de eventos. Además, cuenta con su división digital, Equipo Singular Share, especializada en contenidos digitales, social media e influencer marketing.