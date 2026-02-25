Escribano ve un "error" los recursos de Santa Bárbara a los programas de artillería adjudicados a Indra y EM&E

El presidente de Indra, Ángel Escribano. - INDRA

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha calificado de "gran error" los recursos presentados por Santa Bárbara Sistemas, propiedad de la filial europea de General Dynamics, a los programas de artillería adjudicados a Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).

"Pensamos que es un gran error y le vemos poco recorrido, un recorrido escaso", ha señalado, añadiendo que desde la firma de defensa están "trabajando a pleno rendimiento".

Así se ha expresado el ejecutivo en un encuentro con los medios tras la presentación de resultados del pasado ejercicio 2025, donde ha recordado que las decisiones de paralización de dichos contratos "no están en sus manos".

LA DIVISIÓN DE DEFENSA INGRESARÁ MÁS QUE MINSAIT ANTES DE 2030

"Nosotros hemos hecho nuestros deberes y a quien le han puesto ese recurso es al Gobierno, por eso está en manos del Tribunal Supremo", ha aclarado. Cabe recordar que Santa Bárbara ha demandado tanto unos contratos como unos préstamos adjudicados a Indra y EM&E.

Por un lado, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo que solicita, como medida cautelar, la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a un interés del 0% concedidos a la unión temporal de empresas (UTE) entre Indra y EM&E para prefinanciar los dos principales programas de artillería contemplados en la estrategia de modernización militar elaborada por el Gobierno.

Y por otro, la filial de General Dynamics presentó el pasado 22 de enero en el Ministerio de Defensa un recurso de alzada en el que solicita la anulación de las resoluciones de adjudicación de los contratos de artillería sobre ruedas y cadenas que el Ministerio de Defensa otorgó a la UTE de Indra y Escribano por 7.240 millones de euros.

No obstante, a pesar de este contexto, el consejero delegado de Indra, José Vicente de los Mozos ha declarado que no tienen "problema en trabajar con Santa Bárbara, ya que trabajan con todas las empresas y no descartan a ninguna". De hecho, ambas empresas ya colaboran trabajando conjuntamente en Tess Defence.

Por otra parte, respecto a la posibilidad de que los ingresos de Minsait superen a los generados por la división de defensa, el consejero ha expresado que cree que esto ocurrirá antes del año 2030. Al respecto, Escribano ha apuntado que el objetivo no es que defensa ingrese más que Minsait, sino que esta última siga creciendo tanto como hasta ahora.

Por último, De los Mozos ha resaltado la importancia estratégica de Indra, señalando que "está poniendo los cimientos para el futuro y para que España tenga una empresa de tecnología y de defensa". "Y creo que eso es relevante", ha zanjado.