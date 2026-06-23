Escrivá admite que habló con Zapatero en 2020, pero dice que Plus Ultra ya cumplía con Seguridad Social para su rescate

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha admitido este martes en el Congreso que cuando era ministro de Seguridad Social se reunió en 2020 con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por supuestas gestiones en favor de Plus Ultra, pero ha asegurado que esa aerolínea tenía concedido el aplazamiento de su deuda y por tanto cumplía para ser rescatada en la pandemia, una certificación que se otorgó un mes antes de verse con el expresidente.

Durante una comparecencia en la Comisión de Economía en el Congreso, el exministro de Seguridad Social ha apuntado que el 7 de septiembre de 2020 mantuvo una reunión con Zapatero, que ha sido imputado por presunto tráfico de influencias en el marco de ese rescate.

Escrivá ha enmarcado esa reunión con el expresidente para hablar de la reforma del sistema de pensiones que estaba entonces en marcha en el Congreso y en concreto para conseguir atar el apoyo de fuerzas de la izquierda parlamentaria con las que Zapatero tenía buena relación, aunque también para hablar de la pandemia "y otras cosas".

CONCERTÓ LA REUNIÓ CON GERTRUDIS

En concreto, el gobernador del Banco de España ha dicho que habló con la secretaria de Zapatero, Gertrudis Alcázar (también imputada), para concertar esa reunión con el expresidente, con la intención de "acceder a toda una parte de la izquierda parlamentaria" para atar apoyos a la reforma del sistema de pensiones.

"De eso fue mi conversación con el señor Zapatero. Y hablamos de la pandemia y otras cosas. Ya ha quedado reflejado. Nos entregamos el teléfono y el WhatsApp a partir de ese 7 de septiembre, por primera vez, y le conocí ese día y nos intercambiamos el móvil del 2020", ha concretado durante su intervención.

Sobre el rescate a la aerolínea Plus Ultra que está siendo investigado en la Audiencia Nacional, Escrivá ha asegurado que la compañía pese a tener deudas en ese momento con la Seguridad Social cumplía los requisitos de estar al corriente porque tenía concedidos aplazamientos de pago: "Estar al día en la Seguridad Social es absolutamente compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social".

Escrivá ha apostillado que para acceder a los fondos del Fondo de Solvencia aprobado en la pandemia había que estar al día con la Seguridad Social al 31 de diciembre de 2019 y Plus Ultra lo estaba. Y esa garantía, "lo expide una máquina automáticamente" de manera similar a cómo se expide una vida laboral, sin intervención del ministro.

PLUS ULTRA LLEVABA DESDE 2017 PIDIENDO APLAZAR DEUDA

El gobernador ha indicado que la aerolínea Plus Ultra llevaba pidiendo aplazamientos desde el año 2017 y que el de 2020 se le certificó en agosto de 2020, es decir antes de reunirse con Zapatero.

Además, ha remachado que en sus años de ministro se concedieron hasta 350.000 aplazamientos de pagos de empresas, y que sólo en ese ejercicio de 2020 fueron 139.000. No obstante, ha querido dejar claro que nunca se ocupó de esos tramites: "No he sabido ni he querido saber de ninguno de esos 350.000 aplazamientos, de ninguno". ha enfatizado.

Según recuerda, "se dieron prácticamente más del doble de aplazamientos de los que se pidieron en el pasado" y admite que se dieron porque "estaba la Seguridad Social absolutamente colapsada porque los mismos funcionarios que estaban dando aplazamientos, que se doblaban, estaban concediendo los partes para justamente hacer soportar a la economía".