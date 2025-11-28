España, Austria y Letonia crean un 'grupo de usuarios' del blindado ASCOD de la mano de General Dynamics

Archivo - Un blindado ASCOD (Pizarro en España) en maniobras - GENERAL DYNAMICS EUROPEAN LAND SYSTEMS - Archivo

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Defensa de España, Austria y Letonia han suscrito, de la mano de General Dynamics European Land Systems (GDELS), un acuerdo para la creación de un "grupo de usuarios" del blindado ASCOD --denominado Pizarro en España y Hunter en Letonia-- para, entre otras cosas, impulsar la interoperabidad de activos militares entre países de la OTAN.

El acuerdo también busca, según ha destacado GDELS, armonizar los requisitos operativos, impulsar la integración de las industrias locales para contribuir a la autonomía estratégica europea y fomentar la incorporación de nuevos miembros al grupo en el marco del programa de rearme de la Unión Europea (UE).

Además, promueve las compras conjuntas, el intercambio de experiencias, mejoras técnicas y soluciones logísticas comunes entre los países.

La primera reunión del 'Grupo de Usuarios ASCOD' (ASCOD Users' Group) se celebró en la base militar de Adazi, en Letonia, y contó con la presencia de representantes de los tres países, que aprovecharon para firmar el acuerdo, el cual, por parte del Ministerio de Defensa de España fue suscrito por el subdirector general de Gestión e Internacionalización de la Industria de Defensa, el vicealmirante José Antonio Toro Fernández.

"La jornada incluyó demostraciones dinámicas con fuego real de vehículos ASCOD Pizarro españoles y del Hunter, seleccionado por Letonia tras un exhaustivo proceso competitivo en el que destacó sobre todos los competidores en cada uno de los parámetros evaluados. Letonia, que firmó con Santa Bárbara Sistemas (propiedad de GDELS) la compra de 84 unidades, recibirá los primeros vehículos acorazados durante 2026", ha detallado la compañía.

Cabe recordar que GDELS fabricará y mantendrá 84 blindados ASCOD para Letonia en sus plantas en Trubia (Asturias) y Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por alrededor de 800 millones de euros.

"Con más de 1.200 vehículos ASCOD actualmente y previsiones que superan las 4.000 unidades en los próximos años, incluyendo tanto compras de los actuales usuarios como el VAC (Vehículo de Apoyo Cadenas) en España o el ULAN EVO en Austria, así como adquisiciones de nuevos usuarios que están en negociación. Esto consolida a GDELS-SBS como referente europeo en vehículos blindados de cadenas", ha destacado la empresa.