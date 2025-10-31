España bate récord de turistas internacionales hasta septiembre, con el gasto también en máximos

Archivo - Una turista camina por una de las calles de Madrid- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El sector turístico español consolida su robusta recuperación y establece un nuevo récord histórico en los nueve primeros meses del año. España recibió 76,4 millones de visitantes internacionales hasta septiembre, lo que supone un incremento del 3,5% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dinamismo del sector no solo se refleja en la afluencia de turistas, sino también en su impacto económico. El gasto turístico total superó los 105.000 millones de euros hasta septiembre, marcando un crecimiento aún más significativo, del 7% interanual. Este dato subraya un aumento en la calidad del turismo y la capacidad del país para atraer visitantes con un mayor poder adquisitivo o que prolongan su estancia.

En septiembre visitaron España un total de 9,7 millones de turistas internacionales, un aumento del 0,8% en tasa interanual; turistas que dejaron en nuestro país 13.364 millones de euros, un 6% más que en septiembre de 2024.

Estos datos ahondan en la tendencia de crecimiento del gasto por encima del incremento en el ritmo de las llegadas, más moderado en este 2025 que el pasado año. Una evolución del sector que va en la línea de la apuesta del Ministerio por un nuevo modelo turístico, más sostenible y basado en priorizar la calidad frente a la cantidad, desconcentrar los destinos y diversificar la oferta.

En los nueve primeros meses de 2025, Reino Unido fue el país con mayor gasto acumulado (18% del total) y un aumento del 4,3% en septiembre, seguido de Alemania (11,7%), que disminuyó su gasto un -0,7% en el noveno mes, y Francia (7,5%), que lo hizo un -2,1%, también en septiembre. En el capítulo de gasto destaca en septiembre el conjunto de países de 'resto del mundo', cuyo desembolso crece un 10,5% en tasa interanual.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas con mayor gasto acumulado han sido Cataluña (18,5% del total), Canarias (17%) y Baleares (17,4%).

En cuanto a visitantes, los principales países emisores hasta el mes de septiembre fueron Reino Unido (con casi 15,3 millones y un aumento del 4% respecto al mismo periodo de 2024); Francia (con más de 10,2 millones y una ligera bajada del 0,1%), y Alemania (con más de 9,5 millones y un 1,4% más).

Los principales destinos en el acumulado del año son Cataluña (15,8 millones de turistas y sin variación respecto al mismo periodo del año anterior); Baleares (13,7 millones y un 3% más) y Andalucía (11,5 millones, un 7,3% más).

EL GASTO CRECE POR ENCIMA DE LOS VISITANTES.

En el mes de septiembre, el incremento del gasto de los turistas internacionales fue 5,2 puntos porcentuales superior al aumento del número de visitantes extranjeros. Concretamente, en este septiembre España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, que generaron un gasto total superior a los 13.300 millones de euros.

Durante este mes, cada turista gastó un promedio de 1.380 euros, lo que representa un incremento del 5,1% respecto a septiembre del año anterior. El gasto medio diario de los visitantes creció un 4,5% en tasa interanual, situándose en 204 euros.

Por otro lado, la duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,7 millones y un aumento anual del 0,3%.

En el mes de septiembre, Reino Unido sigue siendo el primer país de origen de las personas que nos visitan, con más de 2,1 millones de visitantes que dejaron en España 2.555 millones de euros. A continuación, en segundo lugar, Alemania, con 1,2 millones de turistas y un gasto de 1.640 millones de euros; en tercer lugar, están los turistas procedentes de Francia, con alrededor de un millón de visitantes y un gasto de 998 millones de euros.

BALEARES, DESTINO MAYORITARIO EN SEPTIEMBRE

Baleares fue el destino principal de los turistas internacionales en septiembre, con 2.187.288 visitantes en este mes y un crecimiento interanual del 1,8%. Por su parte, Cataluña recibió un total de 2.020.003 visitantes (-1,4 %); en tercer lugar, está Andalucía con 1.479.709 (3,4%).

Las comunidades autónomas con mayor peso en el gasto de los turistas en septiembre fueron Islas Baleares (con el 21,3% del total), Cataluña (19,2%) y Andalucía (15,2%). El gasto de los turistas aumentó un 5,3% en tasa anual en Illes Balears, un 3,6% en Cataluña y un 7,6% en Andalucía.