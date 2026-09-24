Los españoles realizaron 46,9 millones de viajes en el segundo trimestre, un 1,1% más, y gastaron un 3,5% más

1119742.1.260.149.20260924092221 Archivo - Un turista con maleta en el centro de Barcelona, a 17 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los residentes en España realizaron 46,9 millones de viajes durante el segundo trimestre de 2026, lo que representa un incremento del 1,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según la Encuesta de Turismo de Residentes (publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Paralelamente, el gasto total asociado a estos desplazamientos se elevó un 3,5% interanual, hasta alcanzar los 15.729,5 millones de euros.

En cuanto a los destinos, los viajes con itinerario nacional aumentaron un 1% (41,6 millones), mientras que las salidas al extranjero experimentaron un crecimiento del 2% (5,29 millones).

El gasto medio diario se situó en los 97 euros (un 5,4% más), con notables diferencias entre los desplazamientos internos (82 euros diarios) y los viajes al exterior (159 euros).

LOS VIAJES DE NEGOCIOS CRECEN UN 11%

Por motivo del viaje, los desplazamientos por ocio, recreo y vacaciones descendieron un 1,1% interanual (24,9 millones de viajes, el 53,2% del total).

En contraste, los viajes de negocios y otros motivos profesionales repuntaron un 11,1% (hasta los 4,5 millones), mientras que las visitas a familiares o amigos subieron un 1,8% (14,6 millones).

En el plano del alojamiento, el INE destaca un descenso del 2,7% en las estancias en viviendas de familiares o amigos en los viajes internos, así como una caída del 2,0% en la pernoctación hotelera para las salidas al extranjero.

La duración media global de los viajes descendió un 2,9%, situándose en 3,5 pernoctaciones.

ANDALUCÍA, CATALUÑA Y COMUNITAT VALENCIANA, A LA CABEZA

Andalucía se mantuvo como el principal destino de los residentes en el segundo trimestre, concentrando el 16,8% del total de los viajes (7,88 millones), seguida de Cataluña (13,6% y 6,38 millones) y la Comunitat Valenciana (11,0% y 5,15 millones).

Atendiendo al origen de los viajeros, los residentes de la Comunidad de Madrid encabezaron las salidas al generar el 17,8% del total de los viajes, por delante de Cataluña (17,4%) y Andalucía (15,0%).

Si se analiza la propensión a viajar en relación con la población (viajes por cada 1.000 habitantes), los residentes más viajeros fueron los del País Vasco (1.223 viajes), Aragón (1.188) y la Comunidad de Madrid (1.136).

BALEARES Y MADRID REGISTRAN EL MAYOR GASTO DIARIO

El gasto en los viajes con destino nacional aumentó un 5,5% hasta los 10.547,2 millones de euros, con la partida de alojamiento como principal desembolso (27,3% del total y un alza del 6,5%).

Por el contrario, en las salidas al exterior el gasto cayó un 0,5% (5.182,2 millones), siendo el transporte la partida con mayor peso (30,5% del total).

Por comunidades de destino, los gastos medios diarios más elevados se registraron en las Islas Baleares(117 euros), la Comunidad de Madrid (116 euros) y Canarias (115 euros).

Por el contrario, los importes diarios más bajos se contabilizaron en Castilla-La Mancha (62 euros), Extremadura (63 euros) y Castilla y León (63 euros).

ABRIL CONCENTRA LA MAYOR ACTIVIDAD Y LAS EXCURSIONES CAEN UN 7,3%

Por meses, abril registró la mayor intensidad del trimestre al contabilizar 16,1 millones de viajes y la duración media más prolongada, con 3,9 pernoctaciones por desplazamiento.

Finalmente, los datos del INE reflejan que la población de 15 o más años realizó 41,4 millones de excursiones (salidas sin pernoctación) entre abril y junio, lo que supone un descenso del 7,3% en comparación con el mismo periodo de 2025. El 96,7% de estas excursiones se realizaron por motivos personales.