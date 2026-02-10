Europa Press refuerza su sección de Economía con nuevos nombramientos

Logo de Europa Press. - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Europa Press ha decidido reforzar su sección de Economía para responder, con el máximo rigor, a los numerosos retos informativos que plantea un ámbito de tanta amplitud, que abarca desde cuestiones macroeconómicas hasta contenidos sectoriales, empresariales o bursátiles, en un contexto especialmente desafiante marcado por el impulso de la digitalización y la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA).

Para ello, la primera agencia privada española de noticias ha apostado por potenciar el talento interno. Así, el director, Javier García Vila, ha nombrado director adjunto de Economía al hasta ahora subdirector, Juan Carlos González Ibáñez; redactora jefa de Macroeconomía, Laboral y Fiscal a Ana Caravaca Torres; y redactora jefa de Empresas y Finanzas a Elena Iglesias Aparicio.

Los tres profesionales acumulan una dilatada experiencia tanto en Europa Press como en el ámbito de la información económica y, con estos nombramientos, ven reconocida su trayectoria, su labor, su dedicación y su fidelidad a la agencia.

Europa Press continúa asumiendo nuevos retos, entre ellos la creación de un servicio de referencia en información de Defensa y una mayor atención a la transformación que está impulsando la IA en el terreno económico y empresarial, entre otros ámbitos.

La sección de Economía de Europa Press está integrada por más de una veintena de periodistas e incluye subsecciones como Macroeconomía y Laboral; Finanzas, Bolsa y Fondos; Turismo y Aerolíneas; Agricultura, Pesca y Alimentación; Motor; Empresas; Energía; Construcción, Infraestructura y Transportes; Economía Internacional; Telecomunicaciones, y Defensa, entre otras.