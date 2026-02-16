Euskadi plantea su participación en el diseño del documento de Aena de inversión en aeropuertos

Archivo - Aeropuerto de Bilbao - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Autogobierno y portavoz del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, que se encuentra este lunes en Madrid para tratar el traspaso de los aeropuertos vascos en la reunión de la Subcomisión Aeroportuaria, ha asegurado que plantearán la "voluntad" del Ejecutivo de Euskadi de participar en "el diseño final" del documento de Aena que prevé invertir en los próximos años 13.000 millones de euros en los aeródromos del Estado. En este sentido, ha defendido que el Gobierno Vasco pueda "decir algo" sobre el plan estratégico de los tres aeropuertos de la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a Radio Euskadi, Ubarretxena ha señalado que no llevan al encuentro de este lunes en el Ministerio una fórmula cerrada para que Euskadi colabore en la gestión de los tres aeropuertos. En todo caso, ha precisado que el Ejecutivo vasco planteará su voluntad de participar en "el diseño final" del documento que este martes aprobará el Consejo de Administración de Aena con una inversión récord de 12.888 millones de euros.

"No vamos con una fórmula cerrada, nos importa más que podamos decidir en cuanto al documento regulatorio de aeropuertos, es importante que Euskadi pueda participar en su diseño. Queremos también poder decir algo sobre el plan estratégico de nuestros tres aeropuertos, que haya sinergias entre estos tres aeropuertos, que cuando la climatología sea adversa y no se pueda aterrizar en Loiu, que se pueda aterrizar en Foronda. Es una de las posibilidades que queremos poner encima de la mesa", ha indicado.

CRÍTICAS AL PRESIDENTE DE AENA

La consejera de autogobierno se ha mostrado también muy crítica con el presidente de Aena, Maurici Lucena, al que ha acusado de hacer "oídos sordos" a las peticiones que le ha hecho el Ejecutivo vasco para reunirse con él.

Asimismo, le reprocha que rechace cualquier "modelo de cogestión" de los aeropuertos en Euskadi, cuando es el que Aena despliega en aeródromos ingleses.

"Es sorprendente porque este mismo fin de semana el propio Mauricio Lucena ha puesto como ejemplo el aeropuerto de Newcastle, en el que un 49% va a estar en manos de Aena y un 51% en manos de entidades locales. Por tanto, nos preguntamos que un modelo que a Aena le sirve en Newcastle por qué no le puede servir en Euskadi", ha concluido.