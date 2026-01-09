eVoost AI cierra 2025 con 3.000 millones de euros de volumen de negocio global

Archivo - El cofundador y presidente ejecutivo de eVoost AI, Koh Onozawa, y el cofundador y consejero delegado, Cristian G. Pastrana. - EVOOST AI - Archivo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

eVoost AI, 'proptech' de origen español con sede en Abu Dabi, ha cerrado 2025 con un volumen de negocio inmobiliario bajo acuerdos comerciales por un valor de más de 3.500 millones de dólares (3.000 millones de euros), según ha informado a través de un comunicado.

Esta cifra significa un crecimiento del 1.500% con respecto a los 200 millones de volumen de negocio que tenía la firma a cierre de 2024.

Durante su primer año, la compañía ha cerrado acuerdos con empresas como Metrovacesa, Danube Properties, Hercesa, Abauco o, además de contar con acuerdos y asociaciones con compañías como Idealista para la analítica de datos en España, Italia y Portugal.

Para 2026, eVoost AI espera conseguir nuevos inversores para su expansión internacional y para introducir y evolucionar su plataforma de inteligencia artificial. También prevé incorporar profesionales para cumplir con estos objetivos.

Además, la firma aspira a alcanzar unos ingresos de alrededor de 40 millones de euros en los próximos tres años, a medida que escala su presencia en los nueve países donde opera.