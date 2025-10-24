EY anuncia cambios en su comité de dirección con los nombramientos de Adolfo Zunzunegui y Ramón Palacín

De izquierda a derecha: el nuevo socio responsable de Clientes y Mercados de EY España, Ramón Palacín; el presidente de EY España, Federico Linares; y el nuevo socio director de EY Abogados, Adolfo Zunzunegui. - EY

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

EY ha anunciado cambios en su comité de dirección, en el marco de su asamblea anual de socios, con los nombramientos de Adolfo Zunzunegui como socio director de EY Abogados y a Ramón Palacín como socio responsable de Clientes y Mercados, según ha anunciado en un comunicado remitido este viernes.

La compañía ha recalcado que Zunzunegui --quien mantendrá sus funciones actuales en Desarrollo Corporativo y Relaciones Institucionales-- "coge un despacho que ha experimentado un importante crecimiento".

En esa línea, desde la firma han destacado que EY Abogados ha pasado, en los últimos siete años, a ser "uno de los despachos de referencia a nivel nacional, tanto por volumen de facturación como por número de profesionales".

Asimismo, EY ha resaltado que el despacho se ha consolidado como "asesor de referencia" de grandes empresas del Ibex 35 y multinacionales con presencia en España y es una "pieza clave" en los planes estratégicos de la firma (EY Ambiciona y EY Revolution).

"EY Abogados tiene capacidad para seguir creciendo orgánica e inorgánicamente hasta doblar su tamaño, tanto en personas y como facturación", ha afirmado Adolfo Zunzunegui.

Por otro lado, Ramón Palacín tiene el "reto" de consolidar el citado modelo de Clientes y Mercados, estructurado en sectores que puso en marcha la firma para todas las líneas de servicio en el pasado ejercicio.

EY ha explicado que el objetivo de esta evolución de la estructura organizativa responde a la voluntad de "maximizar el valor" de sus servicios, impulsando la colaboración transversal y la especialización de sus equipos sectoriales, "sin alterar la estructura" de sus cuatro líneas de servicio.

"El área de Clientes y Mercados responde a la necesidad de conectar de manera eficaz la oferta y demanda de servicios profesionales entre las líneas de servicio y la gestión de clientes estratégicos", ha apuntado la compañía.

Adolfo Zunzunegui desarrolló su carrera profesional en Freshfields, así como en Garrigues, y posteriormente --de enero de 2010 hasta febrero de 2017-- fue el socio responsable de EY para fiscal y legal del sector Financiero (Banca y Seguros). Cuando regresó a EY, lideró hasta enero de 2024 la práctica fiscal en España de Allen & Overy (A&O).

Licenciado en Derecho y letrado asesor de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas, y con más de 26 años de trayectoria profesional, Zunzunegui ha participado y asesorado en "múltiples" operaciones de financiación de activos, operaciones estructuradas, operaciones de M&A, inversión o desinversión de activos, así como el análisis y reestructuración de operaciones de capital riesgo.

Por su parte, Ramón Palacín lideró el equipo de Tributación Internacional y Precios de Transferencia antes de ser el socio-director de EY Abogados.

En la firma ha asesorado a los grupos industriales y energéticos más relevantes del Ibex 35 y a "multitud" de grupos multinacionales norteamericanos y europeos en procesos de reestructuración societaria, inversión, desinversión y financiación; fiscalidad internacional y controversia local e internacional con las administraciones tributarias.

Palacín es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y en Derecho por la UNED, y también es miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado desde 1998.

Asimismo, EY ha subrayado que Ramón Palacín figura desde 2018 en International Tax Review, desde 2019 en Chambers & Partners Europe y desde 2020 en Legal 500 EMEA.