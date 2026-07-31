Ezentis eleva su cartera de proyectos por encima de los 36 millones a junio tras impulso de sus adjudicaciones

Edificio de la sede de Ezentis en Madrid, a 2 de septiembre - EPDATA

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ezentis cerró el primer semestre de 2026 con una cartera de proyectos contratada que supera los 36 millones de euros a 30 de junio, impulsada por la intensa actividad comercial de sus filiales en sectores como las infraestructuras críticas, las instalaciones integrales, la ingeniería y las soluciones tecnológicas, según ha comunicado la compañía este vierenes.

La firma ha destacado que este volumen de contrataciones refuerza la visibilidad de los ingresos para los próximos ejercicios y consolida la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2028, al tiempo que ratifica su capacidad para combinar el crecimiento orgánico con la integración de las sociedades recientemente adquiridas.

Entre las principales operaciones logradas en el segundo trimestre, destaca la adjudicación concedida por Aena a Grupo CYS para renovar el sistema de radiocomunicaciones TETRA del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas por más de 3,6 millones de euros, contrato que cuenta con un plazo de ejecución de 24 meses.

CONTRATOS EN INSTALACIONES Y SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Asimismo, la filial EDA Instalaciones y Energía sumó adjudicaciones por un importe global superior a 5 millones de euros.

Dentro de este bloque sobresalen las instalaciones de climatización del nuevo edificio CORE del Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona (más de 2,6 millones), la edificación del nuevo Polideportivo Municipal de Ripollet (más de 1,4 millones) y los trabajos para la residencia Sanitas Sabadell (más de 1,3 millones).

Por su parte, ADQA Proyectos ha aportado más de 2 millones de euros en nuevos contratos desde su incorporación al grupo el pasado mayo, destacando la reforma del Hotel Santa Lucía en Sevilla y diversos encargo para la firma Skechers y otros clientes de retail.

A su vez, ISS Intelligent Screen Services logró acuerdos por más de 700.000 euros centrados en digitalización de museos y tecnología audiovisual.

La consejera delegada de Ezentis, Anabel López Porta, asegura que el hecho de superar los 36 millones de euros en cartera supone "un respaldo" al modelo de crecimiento de la empresa y aporta una "sólida visibilidad para continuar creando valor de forma sostenible".

La compañía tecnológica informará al mercado sobre el detalle de sus magnitudes financieras consolidadas y el balance económico del primer semestre de 2026 antes del próximo 20 de septiembre.