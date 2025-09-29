Ezentis firma un contrato de financiación por 600.000 euros con Eléctrica Nuriel, controlada por José Elías

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grupo Ezentis ha suscrito una operación vinculada con Eléctrica Nuriel, sociedad controlada por el empresario José Elías, presidente de Audax Renovables, mediante la firma de un contrato de financiación por un importe total de 600.000 euros y vencimiento el 31 de diciembre de este año, según ha informado este lunes el grupo de telecomunicaciones y energía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El empresario José Elías, primer accionista de Ezentis, cuenta con una participación significativa en la compañía, que asciende al 24,246% a través de Eléctrica Nuriel, tal y como se desprende de los registros del supervisor bursátil, consultados por Europa Press.

El contrato de financiación prevé que los fondos se destinen a atender los planes de crecimiento inorgánico de Ezentis que se están llevando a cabo, evidenciando así la confianza del accionista en el grupo.

Asimismo, las partes han acordado que el crédito derivado del contrato de financiación podrá ser capitalizado mediante aumento de capital por compensación de créditos si así lo solicita cualquiera de las partes.

Con todo, la financiación proporcionada por Eléctrica Nuriel a Grupo Ezentis ascenderá a 600.000 euros y se estructurará a través de un préstamo convertible no garantizado.