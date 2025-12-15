Ezentis supera los 11,8 millones de euros con nuevos contratos en el cuarto trimestre

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid, a 2 de septiembre de 2022, en Madrid (España). Ezentis es la empresa referente en el mantenimiento, operación y construcción de infraestructuras eléctricas y de telecomunicaciones con presencia en Europa - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ezentis ha formalizado en el cuarto trimestre de este año nuevos contratos por un importe superior a 11,8 millones de euros, lo que refuerza la visibilidad comercial del grupo y el avance en la ejecución de su plan estratégico, vigente hasta 2028, según ha informado este lunes la empresa en un comunicado.

Entre los principales contratos formalizados en el cuarto trimestre, y en el ámbito de las instalaciones integrales, EDA Instalaciones y Energía ha sido adjudicataria de nuevos proyectos por un importe conjunto superior a 7,5 millones de euros, lo que consolida su posicionamiento en el sector hotelero y de edificación singular.

Entre ellos destaca el contrato para la ejecución de las instalaciones integrales del Hotel Rocamar de Cadaqués (Girona), un complejo hotelero de cinco estrellas desarrollado en UTE, con un importe aproximado de 7 millones de euros, que comprende un edificio principal con 64 habitaciones, áreas de restauración, spa, gimnasio, espacios para eventos y amplias zonas exteriores en primera línea de mar.

Además, EDA ejecutará las instalaciones integrales del Hotel Limehome en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), un establecimiento de cuatro estrellas con 66 habitaciones, piscina, gimnasio y restaurante, por un importe superior a 600.000 euros.

Por su parte, Grupo Cys, filial especializada en redes de comunicaciones, ha resultado adjudicataria de nuevos contratos por un importe superior a 2,5 millones de euros, reforzando su liderazgo en el ámbito de las radiocomunicaciones, entre los que destaca la adjudicación por parte de Aena del contrato para la renovación y actualización de los sistemas de radiocomunicaciones DMR y Tetra en varios aeropuertos.

Asimismo, Cys ha formalizado la prórroga por un año del contrato de mantenimiento de primer nivel de la red Tetra de Itelazpi, empresa pública vasca de referencia en servicios de comunicaciones, por un importe superior a 250.000 euros, lo que refleja la confianza continuada del cliente en las capacidades técnicas del grupo.

En el área de soluciones tecnológicas, Ezentis Tecnología ha renovado con Acens, compañía del grupo Telefónica Tech, el Servicio CAU (Teleoperadores SAC), consolidando una relación recurrente en la prestación de servicios gestionados y de soporte tecnológico avanzado.

Por último, la filial Intelligent Screen Services (ISS) ha obtenido nuevas adjudicaciones por un importe conjunto superior a 180.000 euros, centradas en proyectos de digitalización turística, comunicación institucional y modernización de espacios públicos para distintas administraciones locales y autonómicas, incluyendo actuaciones en Córdoba, Pamplona, Úbeda, la Sierra de Albarracín y Castilla-La Mancha, varias de ellas en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado con fondos Next Generation EU.

AVANZA DE FORMA "SOSTENIDA" EN LA EJECUCIÓN DE SU PLAN

Con estas nuevas adjudicaciones, que se suman a los contratos ya formalizados por el grupo hasta septiembre de 2025 por un valor superior a 21 millones de euros, Grupo Ezentis continúa avanzando de forma "sostenida" en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-2028, orientado al crecimiento rentable, la eficiencia operativa y la creación de valor sostenible, fortaleciendo su cartera de contratos y diversificando su base de clientes.

Grupo Ezentis, bajo el lema 'The Smartest Solutions', reafirma su compromiso con el crecimiento rentable, la eficiencia operativa y la creación de valor sostenible para sus accionistas.