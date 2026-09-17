Ezentis vuelve a beneficios en el primer semestre y dispara sus ingresos un 85%, hasta 26 millones de euros

Archivo - Edificio de la sede de Ezentis en Madrid, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ezentis obtuvo un beneficio atribuido de 2,4 millones de euros en el primer semestre del año, lo que supone su vuelta a las ganancias después de las pérdidas de casi 1,3 millones de euros que registró en los seis primeros meses de 2025, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado consolidado del grupo de instalaciones, redes y tecnologías avanzadas se situó en 3 millones de euros entre enero y junio, en contraste con las pérdidas de 700.000 euros contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio anterior.

La compañía ha explicado que su regreso a beneficios se vio impulsado por el reconocimiento de créditos fiscales por importe de 2,6 millones de euros conforme al plan fiscal del grupo, así como por la mejora operativa de la actividad empresarial.

El resultado antes de impuestos de Ezentis se situó en terreno positivo, con 1,1 millones de euros, frente a los 'números rojos' de 300.000 euros de un año antes.

Durante los seis primeros meses del año, la cifra de negocios del grupo alcanzó los 26,1 millones de euros, un 85% más en comparación con los 14,2 millones del primer semestre de 2025.

Desde Ezentis explican que esta evolución responde principalmente a la ampliación del perímetro de consolidación tras las incorporaciones de Elías Equipamientos (octubre de 2025), Comavic (mayo de 2026) y ADQA (mayo de 2026), así como a la aportación de EDA -que consolida el semestre completo frente a tres meses y diez días en 2025- y al impulso de ISS en la vertical de soluciones tecnológicas.

MULTIPLICA SU EBITDA POR MÁS DE DOS

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) de Ezentis se disparó un 137%, hasta situarse en 1,8 millones de euros, más del doble que los 800.000 euros del primer semestre de 2025. La firma logró además una expansión del margen sobre ventas de 1,6 puntos, alcanzando el 7%.

La compañía ha atribuido esta mejora a la integración de las sociedades adquiridas y a la aplicación de medidas de eficiencia y contención del gasto a todos los niveles.

MEJORA DE LA CARTERA Y REDUCCIÓN DE DEUDA

A cierre del mes de junio, la cartera de proyectos de Ezentis se situó en 36,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 54% respecto al cierre de 2025.

Entre las contrataciones del semestre destaca la renovación del sistema de radiocomunicaciones TETRA del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, adjudicada por Aena a Grupo CYS por un importe superior a 3,6 millones de euros y 24 meses de ejecución.

Por su parte, la deuda financiera neta del grupo se redujo un 70% al finalizar el primer semestre, hasta alcanzar los 2 millones de euros, frente a los 6,6 millones de finales de 2025. Este recorte de la deuda se ha apoyado en el refuerzo de la posición de caja de Ezentis, que se elevó hasta los 7,5 millones de euros.

A su vez, el patrimonio neto del grupo se multiplicó por más de cuatro, pasando de 5,4 millones a cierre de 2025 a 23,1 millones de euros a junio de 2026.

La compañía ha explicado que este repunte se vio impulsado por el resultado del periodo, la conversión de obligaciones, las ampliaciones ligadas a las compras de ADQA y del 5% adicional de EDA, y la ampliación de capital dineraria de 7,94 millones completada en abril.

Dicha ampliación registró una demanda del 176,5% de la oferta y contó con el respaldo del presidente no ejecutivo y accionista de referencia, José Elías (a través de Eléctrica Nuriel), y de la consejera delegada, Anabel López Porta.

Durante el semestre, Ezentis completó cuatro operaciones corporativas: el 100% de Comavic (8 de mayo), un 5% adicional de EDA alcanzando el 65% (12 de mayo), el 55,01% de ADQA (20 de mayo) y el 55,02% de Exyde Techfire (26 de junio).

De haber considerado la contribución a semestre completo de Comavic, ADQA y Exyde (y excluyendo gastos extraordinarios de las operaciones), las magnitudes proforma del grupo se habrían situado en 39,1 millones de euros de ingresos y en 2,5 millones de Ebitda.

Estas operaciones forman parte del Plan Estratégico 2025-2028 que Ezentis actualizó el pasado 9 de marzo y cuyo objetivo es superar los 160 millones de ingresos y los 12 millones de Ebitda en 2028.

La consejera delegada de la compañía, Anabel López, ha subrayado que los resultados del primer semestre "confirman que el Plan Estratégico está funcionando", destacando que la empresa ha logrado multiplicar su tamaño, mejorar márgenes y volver a beneficios reduciendo deuda y reforzando el patrimonio neto.