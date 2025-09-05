Facephi consigue un préstamo de hasta 1,5 millones por parte de su principal accionista

Archivo - Sede de Facephi en Alicante, en una imagen de archivo. - FACEPHI - Archivo

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tecnológica española Facephi ha cerrado un préstamo de hasta 1,5 millones de euros con su principal accionista, Nice & Green, que se destinará a satisfacer sus necesidades operativas, según ha informado la compañía a través del BME Growth.

Del importe total del préstamo, un millón se dispuso en el momento de la firma del acuerdo (el 2 de septiembre), mientras que los otros 500.000 euros estarán a disposición de Facephi para su utilización.

"El préstamo devenga un interés variable de Euribor a un mes más 3,50%. El plazo máximo de vencimiento es el 31 de enero de 2026 y ha conllevado una comisión de formalización de 1.000 euros", añade la información publicada en BME Growth.

El préstamo no es convertible en acciones y, por tanto, se articula como deuda financiera a repagar, ha agregado la empresa.