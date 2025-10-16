La facturación de las compañías de diagnóstico por imagen creció un 5% en 2024, según Informa

El volumen de negocio superó los 400 millones de euros, consolidando la tendencia positiva registrada desde 2021

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas especializadas en diagnóstico por imagen contabilizaron unos ingresos de 410 millones de euros en 2024, lo que supone un incremento del 5,1% respecto a 2023 y una consolidación de la tendencia positiva sostenida que el sector registra desde 2021, según los datos proporcionados por el Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Desde Informa han apuntado que la ampliación y la mejora de la calidad de los servicios, junto con la creciente contratación de seguros médicos privados y la necesidad de derivación de pacientes de la sanidad pública, explican el "buen comportamiento" del negocio de las empresas privadas especializadas.

A su vez, los datos muestran que en 2024 fueron realizados unos 56,5 millones de pruebas de diagnóstico por imagen, un 4,6% más que en 2023, consolidando la expansión observada en años anteriores.

El valor de estas pruebas fue de unos 3.450 millones de euros, correspondiendo cerca de las dos terceras partes a los hospitales y centros sanitarios públicos.

Por su parte, las clínicas y otros centros privados representaron el 23%, mientras que los centros especializados en diagnóstico por imagen concentraron el 12% restante.

El observatorio indica que la actividad de las empresas del sector mantendrá un crecimiento positivo en los próximos años, sustentado en "el envejecimiento progresivo de la población, la creciente preocupación por la salud y la cada vez mayor valoración del diagnóstico temprano".

"Los avances tecnológicos, la digitalización y la incorporación de la inteligencia artificial en equipos y procesos, así como la mejora en la dotación de los centros serán también factores clave para el desarrollo del sector", sostiene Informa.

El negocio de diagnóstico por imagen de los centros especializados se concentra en cerca de una veintena de empresas. Las 17 primeras operaban en septiembre de 2025 un total de 239 centros --el 70% de los cuales son propios-- y el resto se ubica en centros hospitalarios de terceros y centros no hospitalarios de terceros.

La oferta presenta un "elevado" grado de concentración, con las cinco principales empresas especializadas alcanzando una cuota conjunta del 46,2% del mercado en 2024, un porcentaje que se eleva al 70,4% al considerar las diez primeras compañías.