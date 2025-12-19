La facturación de las empresas sube un 4,2% en octubre y suma seis meses de ascensos

MADRID 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cifra de negocios de las empresas subió un 4,2% en octubre en relación al mismo mes del año pasado, tasa más de dos puntos inferior a la de septiembre, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de octubre, las ventas de las empresas encadenan seis meses de subidas consecutivas tras el repunte experimentado en mayo (+1%), junio (+6%), julio (+4,9%), agosto (+1,7%) y septiembre (+6,5%).

La subida de la facturación de las empresas en octubre fue consecuencia del aumento interanual de las ventas en todos los sectores.

El mayor repunte lo protagonizó el suministro de energía eléctrica y agua (+12,8%), seguido de los servicios (+5,4%), el comercio (+4,3%) y la industria (+1,7%).

Corregida de efectos estacionales y de calendario, la facturación de las empresas se incrementó un 3,3% interanual en octubre, cifra cuatro décimas inferior al aumento registrado el mes anterior y con la que se encadenan 14 meses consecutivos de alzas.

Dentro de la serie corregida, las ventas también subieron en todos los sectores, destacando el suministro de energía eléctrica y agua, donde aumentaron un 11,6% interanual. Le siguen los servicios, con un repunte de la facturación del 4,6%; el comercio (+3,2%) y la industria (+1,2%).

En los diez primeros meses de 2025, la cifra de negocios de las empresas registró una subida media del 4,1% en relación al mismo periodo de 2024, con las empresas de suministro de energía eléctrica y agua a la cabeza (+14,9%).

LAS VENTAS BAJAN UN 0,7% EN EL MES

En valores mensuales (octubre sobre septiembre), la facturación empresarial bajó un 0,7% en la serie desestacionalizada, en contraste con el aumento del 0,8% registrado el mes anterior.

De los cuatro sectores analizados por Estadística, dos presentaron tasas positivas y dos, negativas. El mayor repunte se lo anotó el suministro de energía y agua, con un avance mensual de las ventas del 8,1%.

En el otro extremo, el comercio registró el mayor descenso mensual de la facturación (-1,9%).