La farmacéutica Novo Nordisk cambia su nombre de marca a 'Novo' para asentar su negocio

Archivo - Logo de Novo Nordisk - Christian Schultz/dpa - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La farmacéutica danesa Novo Nordisk ha anunciado que acortará su nombre a 'Novo' con el objetivo de adoptar un diseño más sencillo y fácil de recordar mientras el laboratorio busca asentar su posición en el mercado de la obesidad frente a su rival más fuerte Eli Lilly.

"Las personas siempre han sido el eje central de la ciencia de Novo. Hemos transformado áreas clave de la atención médica, como la obesidad y la diabetes, al aportar innovación para afecciones que afectan a millones de vidas. Sin embargo, la necesidad insatisfecha sigue siendo enorme y, al mismo tiempo, las expectativas de las personas respecto a la atención médica están cambiando", ha destacado el consejero delegado y presidente de Novo Nordisk, Mike Doustdar.

El 'rebranding' solo afectará a la designación utilizada en el día a día, pero la compañía continuará utilizando el nombre completo como razón social. Igualmente, su logotipo sufrirá ciertas modificaciones y su lema de negocio será: "Una salud duradera comienza ahora", con el que pretenden mostrar la idea de que cuidar la salud se trata de una cuestión inmediata.

De esta manera, Novo Nordisk busca un identidad más reconocible en su batalla por convertirse en la compañía líder en el mercado de la obesidad en el que Eli Lilly también tiene una fuerte presencia. De hecho, Eli Lilly ya acortó su nombre a Lilly en una estrategia similar.

"Nuestra cultura actualizada nos permitirá avanzar con enfoque y rapidez, y nuestro cambio de marca garantiza que nos presentemos con relevancia y distinción en todos los ámbitos: medicamentos, alianzas, marketing y relaciones con las partes interesadas. En conjunto, esto reforzará nuestra ventaja competitiva y consolidará nuestro papel como socio de confianza en el sector sanitario", ha señalado Tania Sabroe, vicepresidenta ejecutiva de Personas, Organización y Asuntos Corporativos de Novo Nordisk.