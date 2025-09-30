Félix Solís Avantis repite por segundo año como la mejor bodega española en la AWC Vienna

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo bodeguero Félix Solís Avantis ha sido galardonado, como el pasado año, con el premio de 'Mejor Bodega Española 2025' en la AWC Vienna-International Wine Challenge, el certamen vinícola más importante del mundo por número de muestras evaluadas, según informa en un comunicado.

En concreto, ésta es la segunda vez y de forma consecutiva que el grupo bodeguero obtiene este galardón. "Es un doble motivo de orgullo y una motivación adicional para continuar trabajando con el objetivo de situar a los vinos españoles en las mesas de todo el mundo, siempre con el compromiso de la máxima calidad de nuestra bodega", ha señalado el director general Comercial y Marketing, Félix Solís Ramos.

De esta forma y en lo que va de año, Félix Solís Avantis ha obtenido un total de 318 medallas en concursos nacionales e internacionales, 146 de ellas de oro. Además, la compañía ha sido reconocida en Mundus Vini 2025 con galardones tan significativos como 'Best of Show Galicia' para Pulpo Godello 2024, 'Best of Show Valdepeñas' para Viña Albali Gran Reserva 2018 o 'Best of Show Ribera del Duero' para Condado de Oriza Gran Reserva 2016.

El grupo ha destacado que estos resultados avalan la "diversidad y excelencia" de su portafolio, que cuenta con marcas consolidadas y ampliamente reconocidas en más de 135 países.

Además, el proyecto internacional de Félix Solís Avantis también ha logrado éxitos en Chile, donde su bodega Viña Casa Solís se ha posicionado en tiempo récord como un referente de calidad en América Latina. Así, este año, los vinos de la gama La Piqueta han recibido buenas valoraciones por parte de Tim Atkin, Master of Wine británico.

El grupo bodeguero ha señalado que estos reconocimientos refuerzan su apuesta por un modelo global que combina tradición vinícola, innovación y sostenibilidad.