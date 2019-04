Fenavin 2019 presenta su décima edición, que contará con 18.100 compradores de los que 4.200 son de 103 países

Publicado 24/04/2019 19:29:35 CET

CIUDAD REAL, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, José Manuel Caballero, ha presentado este miércoles la décima Feria Nacional del Vino, Fenavin 2019, una edición que se caracteriza por ser la más internacional gracias a que es la que más compradores y bodegas atraerá, entre el 7 y el 9 de mayo en Ciudad Real, lo que supone "una garantía de negocio" para el sector vitivinícola de la provincia.

Caballero, que es también presidente de Fenavin y que ha estado acompañado por el coordinador institucional Gonzalo Redondo y el director Manuel Juliá, ha destacado que la edición de este año llega como referente del mercado español del vino en el mundo y con los mejores datos de las diez ediciones celebradas, de forma que constituirá la mejor foto de la historia de este evento que "es también la historia del vino español".

En concreto, Caballero ha detallado que, gracias a que es la edición que cuenta con mayor espacio expositivo debido a sus dos nuevos pabellones y los 33.346 metros cuadrados que suponen un 7% más que en la anterior edición. Además, estarán presentes 1.993 bodegas, lo que supone un 11% más que el pasado año; de las que 998 provienen de Castilla-La Mancha y, de ellas, 347 de Ciudad Real, de forma que más del 90% de las bodegas y cooperativas de la provincia estarán presentes en una edición en la que han quedado 428 bodegas en lista de espera --un 42% más que la pasada edición--.

El máximo responsable de la institución provincial y de Fenavin ha destacado que con esa alta presencia de bodegas de todo el país, que traerán a Ciudad Real vinos avalados por 137 sellos de calidad de España --incluyen DOPs, IGPs, vinos de pago, etc.-- son necesarios compradores para hacer negocio. La previsión es que acudan 18.100 compradores de 103 países --la mitad de los que existen en el mundo, ya que la ONU reconoce 194--, lo que contribuirá a que esta sea la edición más internacional de las celebradas hasta ahora.

José Manuel Caballero ha detallado que, de ese total de compradores, 4.200 son internacionales, lo que indica un crecimiento estimado del 1,76%, mientras que el número de compradores nacionales previsto crece hasta los 13.800, incrementándose su número en un 0,2%.

La organización de Fenavin gestionará directamente a un millar de compradores internacionales (un 2,7% más que en 2017) y 4.800 nacionales (un 1% más). Asimismo, crece el número de compradores tanto nacionales como internacionales que llegarán por su cuenta, un 0,9% en el caso de los nacionales y casi un 1,5% el de los internacionales.

"Creemos que la historia de Fenavin es la historia de un éxito y así lo avalan cifras como un incremento del 1% en las previsiones de los contactos comerciales hasta los 415.000 o de las previsiones de visitantes hasta los 110.000; además de que la riqueza que la feria generará para la capital, la provincia y una parte de la región cerca de 19 millones de euros", ha detallado José Manuel Caballero.

ACTIVIDADES PARALELAS

Caballero ha insistido en que el éxito de Fenavin, además de estar desde los agricultores y productores hasta en quienes lo iniciaron hace 18 años, está en situar el negocio como su estrategia fundamental --no en vano se estima que podrían llegar a 45 millones de euros los contratos y preacuerdos firmados durante los tres días de feria--, si bien no se deja a un lado la apuesta por analizar y proponer nuevas vías para prestigiar el consumo de vino.

Para ello, Caballero ha avanzado que se ha diseñado una programación con más de un centenar de actividades que incluyen jornadas y conferencias sobre cómo exportar mejor a distintos países o acerca de las últimas tendencias en marketing y nuevas tecnologías para optimizar la venta de vino.

Además, habrá diferentes espacios en los que importantes personajes del mundo de la literatura, el cine, la salud y de los medios transmitirán su pasión por la cultura del vino y el valor añadido que su consumo moderado puede aportar a la vida de los españoles.

En cuanto al nuevo área divulgativa de la programación, 'El Vino, la Salud y la Sociedad', ésta contará este año con Ramón Estruch, uno de los expertos que más saben de Dieta Mediterránea a nivel internacional, que compartirá espacio con otros grandes especialistas de distintas áreas médicas que hablarán de vino y salud y también de la estrecha relación entre el vino y el aceite.

LA EDICIÓN CON MÁS MUJERES

El presidente de la feria ha querido hacer especial hincapié en que esta edición es también la más "femenina" de las celebradas hasta ahora gracias a la importantísima presencia de mujeres en muchas mesas redondas y que incluyen, por poner un ejemplo, a escritoras como Nativel Preciado, Ángela Vallvey, Vanessa Montfort o Marta Robles y directoras de cine como Alicia Van Assched.

Y de mujeres también hablará en la Feria Zoltan Nagy, el escritor de vinos y finalista del premio Best Writing Book of the World por su libro 'Reinas de copas', en el que habla de 57 mujeres destacadas en el sector del vino y sus 59 vinos con alma de mujer, algunas de las cuales estarán en la Feria.

Pero también las bodegas que estén en Fenavin podrán saber cómo ganar un concurso internacional de vinos, gracias a una mesa específica con miembros de distintos jurados de concursos del mundo; cuáles son las mejores maneras de acercarse al público millennial, o descubrir por dónde van los caminos de la nueva viticultura en España.

EMBAJADORES DEL VINO

En cuanto a los Embajadores del Vino, la figura creada en Fenavin con la voluntad de reconocer a quienes apoyan su disfrute tanto desde su vida profesional como desde la personal, este año serán Pepa Bueno, directora y presentadora de 'Hoy por Hoy', de la Cadena Ser; Xavier Fortes, director y presentador de 'Los desayunos' de TVE; Ana Terradillos, periodista de la Cadena Ser; Cristina Cubero, periodista de 'El Mundo Deportivo'; Sonsoles Ónega, periodista y presentadora de 'Ya es Mediodía' de TeleCinco; Julián Velasco, director general de Cadena COPE y la cantante y finalista del programa OT 2017, Miriam Rodríguez.

Todo ello presentado por Olga Viza, una profesional de la comunicación con mayúsculas y una de las personas que más aprecia y divulga las bondades del vino.

APOYOS DE AYUNTAMIENTO, JUNTA Y GOBIERNO

Finalmente, el máximo responsable de la Diputación ha querido agradecer la colaboración y el apoyo que siempre ha brindado la alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, a través del Ayuntamiento; de la Junta de Comunidades, que ha personificado en al delegada de la Junta, Carmen Teresa Olmedo, y en el presidente regional, Emiliano García-Page, que ya en 2015 --antes de ser presidente-- comprometió su apoyo con la feria tanto económico como en la atracción de compradores; del Gobierno, a través de la subdelegada, María Ángeles Herreros; y de la Cámara de Comercio, presidida por Mariano León.

Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno y los diputados de la oposición por apoyar la feria y el trabajo del coordinador institucional, así como del expresidente de la Diputación Nemesio de Lara por crearla y de Manuel Juliá por estar desde siempre.

"Es de necios confundir valor y precio", ha remarcado José Manuel Caballero, para concluir afirmando con que la Feria Nacional del Vino que sitúa a Ciudad Real y Castilla-La Mancha en el centro de España y del mundo del vino "vale mucho más de lo que cuesta".