Ferrovial abonará un dividendo flexible de 0,5578 euros por acción

Archivo - El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha indicado que el dividendo de 400 millones de euros que anunció la semana pasada se repartirá entre los accionistas a razón de 0,5578 euros por acción, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Aunque la cotizada ya anunció la semana pasada el importe total del reparto aún no había comunicado cómo se distribuiría entre los tenedores de sus acciones. Las acciones de la empresa cotizarán 'ex dividendo' a partir del 18 de mayo de 2026.

La firma ha puntualizado que el dividendo será pagadero en acciones o en efectivo a elección de los accionistas de Ferrovial. Si no se realiza ninguna elección durante el periodo correspondiente, se considerará que se ha optado por el pago del dividendo en acciones.

El dividendo anunciado el año pasado para su entrega en junio de 2025 ascendió a un máximo de 228 millones de euros, por lo que la subida alcanza del 75%.