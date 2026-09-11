Ferrovial deja de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam

Archivo - Autopista de Ferrovial en Estados Unidos - FERROVIAL - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de que, con efectos desde este viernes, ha dejado de cotizar en la Bolsa de Ámsterdam, a donde movió su sede social en 2023 para facilitar su debut bursátil en Estados Unidos.

La compañía continuará cotizando en las Bolsas españolas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y en el Nasdaq de Estados Unidos.

Ferrovial ha precisado que la exclusión de cotización de sus acciones en la Bolsa de Ámsterdam no afecta a su condición de sociedad neerlandesa, por lo que continúa sujeta al marco regulatorio y de gobierno corporativo neerlandés.

La empresa comunicó a mediados de agosto que dejaría de cotizar en este mercado después de que en EEUU se estuvieran ya negociando más acciones de la compañía que en España.

"Esta medida está alineada con la estrategia de Ferrovial a largo plazo y con los intereses de sus grupos de interés, al tiempo que simplifica la estructura de cotización de la compañía y busca mejorar la eficiencia de su perfil bursátil", argumentó entonces Ferrovial.

Tras tres años de cotización en Euronext Ámsterdam y dos desde su debut en Nasdaq, el crecimiento de la liquidez en Nasdaq y en las Bolsas españolas ha dado lugar a una redistribución de la actividad de negociación de las acciones de Ferrovial entre los distintos mercados en los que cotiza.

Dado que Euronext Ámsterdam apenas representaba en torno al 0,15% del volumen medio diario total de negociación de la compañía, Ferrovial consideró que mantener la cotización en el mercado neerlandés no estaba justificado, por lo que optó por excluirse de negociación en este mercado, decisión que es efectiva desde este mismo viernes.