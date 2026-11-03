Ferrovial fija el importe de su segundo dividendo flexible en 0,835 euros por acción, pagadero en diciembre

Archivo - El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ferrovial ha fijado en 0,835 euros por acción el importe de su segundo dividendo flexible ('scrip dividend') del ejercicio 2026, según ha informado este martes la compañía que preside Rafael del Pino a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo de infraestructuras anunció el pasado 27 de octubre que pagaría este año, a partir del 10 de diciembre, un segundo dividendo flexible, con cargo a reservas, a cobrar en efectivo o en nuevas acciones, y al que destinaría en total 600 millones de euros.

Quedaba pendiente de fijar el importe del dividendo en efectivo, que la compañía ha establecido este martes en 0,835 euros por cada acción existente de Ferrovial de 0,01 euros de valor nominal.

Los títulos de Ferrovial cotizarán 'ex-dividendo' a partir del 5 de noviembre en las Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, y a partir del 6 de noviembre en el Nasdaq's Global Select Market de Estados Unidos.

De esta manera, en cumplimiento de los requisitos de cotización aplicables, la fecha de registro del dividendo ('record date') será el 6 de noviembre de 2026.

El número acciones de Ferrovial necesario para recibir una acción adicional de la compañía se determinará en función del precio medio ponderado por volumen de todas las acciones de Ferrovial negociadas en las Bolsas Españolas los días 18, 19 y 20 de noviembre de 2026.

De su lado, la compañía calculará el ratio de forma que el valor bruto en euros del dividendo en acciones sea aproximadamente igual al dividendo bruto en efectivo.

Los accionistas podrán elegir si quieren recibir el dividendo en acciones o en efectivo entre el 9 de noviembre y el 20 de noviembre. En caso de no realizar ninguna elección en este periodo, se considerará que han optado por el dividendo en acciones.

El anuncio del ratio, así como del número de acciones que se entregarán se fijará el 3 de diciembre y a partir de 10 de diciembre se iniciará el pago del dividendo en efectivo y la entrega de las acciones de Ferrovial.