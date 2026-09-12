La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa

Michal indelář, jefe de producto de, Kiwi.Com - KIWI.COM

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

España se ha consolidado como el mercado europeo más receptivo a la adopción de la inteligencia artificial (IA) en la planificación de viajes, donde un 43% de los usuarios ya busca los vuelos más económicos mediante esta tecnología frente al 34% de la media comunitaria, según una encuesta de la agencia de investigación de mercados STEM/MARK.

Desde la agencia de viajes online Kiwi.com confirman que el sector avanzará bajo un modelo colaborativo en el que la IA realiza el rastreo técnico de tarifas pero el usuario conserva la decisión final de reserva; un formato híbrido que convivirá con el despegue exponencial de los agentes inteligentes en el canal B2B, cuyo protocolo de búsqueda directa ya ha registrado incrementos superiores al 2.000% en sus reservas en apenas un mes.

Los viajeros españoles se rinden cada vez más a la IA. España registra también los porcentajes más altos en interés por comparar precios con IA (64% frente al 57% europeo), en encontrar conexiones que se ajusten al horario (46% frente al 37%) y en dejar que la máquina busque mientras el usuario reserva (57% frente al 52%).

"El mayor interés en el mercado español puede atribuirse a una comodidad constante y generalizada con las tecnologías de asistentes digitales y chatbots", explica el vicepresidente de producto de Kiwi.com Michal Sindelar en una entrevista a Europa Press.

A ello se suma una alta penetración de smartphones e internet y una sólida cultura de adopción digital. Los datos internos de la plataforma lo confirman: los usuarios españoles adoptaron el Modo IA para Búsqueda a un ritmo del 3,53%, aproximadamente un 35% superior a la media europea ponderada por población (2,61%) y un 26% por encima de la media mundial (2,79%).

LA PARADOJA DEL 'CLIC HUMANO'

A pesar del entusiasmo, la conversión total a la IA sigue siendo residual. Solo entre el 0,24% y el 0,27% de las reservas registradas en Kiwi.com se completan de forma plenamente automatizada.

Así, el 8% de los viajeros españoles se declara dispuesto a comprar billetes completamente a través de la IA, mientras que el 57% prefiere el modelo colaborativo: la máquina investiga y el usuario decide.

Todo ello cambiará en los próximos años, pero no de forma radical. Sindelar anticipa que en los próximos años, el segmento de viajeros dispuestos a delegar completamente la reserva en la IA aumentará gradualmente hasta alcanzar un 15%, a medida que se desarrolle la confianza de los consumidores.

Sin embargo, insiste en que el modelo híbrido seguirá siendo dominante. "Los grupos demográficos de mayor edad y quienes sufran imprevistos en sus viajes seguirán prefiriendo que les atienda un humano", señala.

La verdadera explosión se está produciendo en el lado B2B. El Servidor de Búsqueda con Protocolo de Contexto de Modelo (MCP), que permite a agentes de IA de terceros acceder al inventario de vuelos en vivo, registró entre junio y julio de 2026 un incremento del 3.233% en búsquedas y del 2.086% en reservas.

LA RESERVA A CIEGAS, TODAVÍA UNA UTOPÍA.

La adopción masiva de la inteligencia artificial en la planificación de viajes enfrenta aún barreras psicológicas y estructurales. La denominada 'reserva a ciegas' (dejar que la IA elija destino y complete la compra) sigue siendo un concepto teórico.

Aunque el 16,5% de los españoles se siente atraído por el elemento sorpresa y el 58% está abierto a probar la exploración asistida, solo el 17% de los europeos medios aceptaría una reserva totalmente ciega.

La mayoría exige conservar el 'clic final'.

Casi la mitad de los viajeros europeos (49%) y el 43% de los españoles sufren el 'reflejo de verificación': tratan las sugerencias de la IA como punto de partida y contrastan manualmente.

Solo el 34% confía en que la IA encuentre el mejor ahorro absoluto; un 8% teme sesgos comerciales y otro 8% cree que puede hacerlo mejor por su cuenta.

Además, la brecha generacional es pronunciada: los mayores de 50 años se resisten a abandonar los filtros tradicionales. En caso de incidencias, el 52% prefiere atención humana directa frente al 35% que valora la velocidad de la resolución automatizada.

ESPAÑA, MERCADO PRIORITARIO.

España se ha colocado en el centro de la estrategia internacional de Kiwi.com. La agencia de viajes sitúa al mercado español entre sus cinco principales vías de crecimiento a nivel mundial, un movimiento respaldado por la fuerte demanda de vuelos en el país y el despliegue de sus servicios en español.

Actualmente, España genera entre el 4,5% y el 4,7% de todas las búsquedas por voz y chat que la plataforma registra en el mundo, lo que supone decenas de miles de consultas mensuales.

Las cifras encajan con la alta receptividad del viajero nacional hacia estas tecnologías: un 79% pide ayuda a la inteligencia artificial para buscar billetes y un 57% prefiere una fórmula mixta donde la máquina rastrea las rutas y el cliente confirma la reserva.

"La combinación de una satisfacción del cliente líder y una intención de viaje excepcionalmente alta hace de España un mercado adecuado para la retención a largo plazo", destaca Sindelar.

De cara a los próximos años, el proceso de reserva de viajes en España mantendrá al usuario en el centro de la decisión, según Kiwi.com. Así, frente a la idea de un sistema 100% automatizado, el futuro parece que se dirige más hacia un modelo híbrido donde la inteligencia artificial actúe como puerta de entrada para simplificar las búsquedas complejas mediante lenguaje natural, asumiendo la parte más pesada del trabajo de rastreo y filtrado que demanda el 79% de los viajeros.

El directivo recalca que el 'clic final' y la atención en momentos críticos seguirán estando en manos de seres humanos. "La IA absorbe el volumen de trabajo para que los humanos se encarguen de los momentos que realmente necesitan a una persona", concluye Michal Sindelar.