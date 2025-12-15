Fitur TechY 2026 celebrará su 20 edición bajo el lema 'De Robot a Aliado' - ITH

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Fitur TechY 2026 celebrará su vigésima edición bajo el lema 'De Robot a Aliado' profundizando en el paradigma turístico que plantea la integración responsable de la tecnología.

La sección especializada en innovación y tecnología turística organizada por Fitur y el Instituto Tecnológico Hotelero (ITH), regresa un año más a la Feria Internacional del Turismo en Ifema Madrid, en el Pabellón del Conocimiento, ubicado en el Pabellón 12.

La sección contará con cuatro foros para debatir el uso de la IA y la automatización al servicio de las personas y la sostenibilidad.

El evento abordará cómo la inteligencia artificial, la automatización y los agentes digitales están transformando el sector, encargándose ya de reservar viajes y gestionar la experiencia del cliente.

El congreso plantea un recorrido desde un turismo basado en la eficiencia fría hacia un modelo que pone la tecnología al servicio del planeta, las personas y el propósito.

CUATRO FOROS PARA ABORDAR LOS DESAFÍOS DEL SECTOR

Fitur TechY contará con cuatro espacios temáticos para analizar las claves del presente y futuro tecnológico del turismo.

TechYnegocio abordará cómo la tecnología-incluyendo inteligencia, datos, automatización, digitalización y robótica-impulsa la seguridad de los negocios.

TechYdestino analizará las innovaciones turísticas centradas en la gestión integral de los destinos, así como las iniciativas de promoción y los nuevos perfiles de viajeros.

TechYfuturo se centrará en el avance de la innovación y la tecnología, como la IA, la automatización o la robótica, que dan forma a un sector basado en la experimentación y las emociones.

Por último TechYsostenibilidad introducirá y analizará la sostenibilidad turística desde sus tres vertientes: medio ambiente, economía y sociedad.

La edición de 2026 se presenta como un punto de encuentro esencial para la innovación, con una programación diseñada para guiar al sector hacia un modelo más eficiente y centrado en las personas.