El fondo estadounidense D.E. Shaw eleva al 0,6% su posición corta en Cellnex

Archivo - Fachada de la sede de Cellnex, en Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El fondo estadounidense D.E. Shaw & Co (Desco), liderado por el multimillonario David Elliot Shaw, ha elevado su posición corta al 0,6% en Cellnex, según figura en los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consultados por Europa Press.

La apuesta bajista de Desco en Cellnex fue notificada el pasado 28 de abril, sin embargo, se desconoce el precio al que el fondo estadounidense adquirió su posición corta en la compañía española de torres de telecomunicación.

No obstante, un 0,6% del capital social de Cellnex al cierre del mercado de este pasado martes tenía un valor de unos 117,5 millones de euros, mientras que en torno a las 11.40 horas de este lunes su valor se situaba en unos 116,7 millones de euros, con los títulos de la compañía bajando un 0,4%.

Una posición corta refleja la apuesta de un inversor por la bajada de la cotización de una determinada compañía, dado que, en ese caso, obtendrá beneficios, mientras que si el precio de los títulos de la empresa afectada suben registrará pérdidas en la operación.

En la CNMV solo se publican las posiciones cortas superiores o iguales al 0,5% y en estos momentos la única apuesta bajista en Cellnex en un nivel igual o superior al señalado es la del fondo estadounidense D.E.Shaw & Co.

En esa línea, cabe destacar que el último registro en la CNMV sobre una posición corta del mencionado fondo en Cellnex data del 26 de marzo de 2026 y en ese momento ascendía al 0,5%.