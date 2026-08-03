Francia afirma que los incendios se limitan a zonas concretas y no alteran la actividad turística

Archivo - Autobús Turístico en París. - TRIPADVISOR - Archivo

MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La gran mayoría de destinos en Francia se encuentran abiertos al público, con condiciones de estancia, transporte y restauración totalmente habituales, pese un "episodio excepcional" de incendios forestales en el país, que "permanecen concentrados en zonas limitadas del territorio".

Así lo ha asegurado la Agencia de Desarrollo turístico de Francia Atout France, destacando que el Gobierno galo está movilizando actualmente todos los medios posibles para extinguir los incendios y proteger a la población.

Por tanto, ha invitado a los viajeros a evitar las zonas directamente afectadas por los incendios, siendo solo dos zonas --norte de las Landas y el norte de la Gironda -- parcialmente afectadas por incendios particularmente violentos, que forman parte de Nueva Aquitania, la tercera región más turística de Francia.

En otras regiones francesas existen incendios en curso, también virulentos, pero de menor magnitud, en Alta Córcega, en Var (fuego controlado) y en los Altos Alpes (fuego controlado).

Fuera de estas zonas, numerosos destinos de la región siguen recibiendo a los visitantes. Entre ellos, destacan: el País Vasco, el Valle del Dordoña - Périgord, La Rochelle, Cognac, Poitiers & Futuroscope, Pau & los Pirineos bearneses, en Gironda: el centro histórico de Burdeos, SaintEmilion y el Entre Deux Mers, los viñedos de Blaye y Bourg y en las Landas: la costa sur (Hossegor, Capbreton, Seignosse, Vieux Boucau), Dax, Mont de Marsan.