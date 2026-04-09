Gigas pierde 10,6 millones en 2025, pero cumple su 'guidance' de ingresos

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MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Gigas, operador de servicios convergentes de 'cloud', comunicaciones y ciberseguridad, registró unas pérdidas netas de 10,6 millones de euros en 2025, frente a las ganancias de casi 753.000 euros del ejercicio anterior, según las cuentas publicadas por la compañía en el BME Growth.

La empresa ha detallado que el resultado neto negativo "refleja un ejercicio de saneamiento del balance destinado a optimizar la estructura operativa para el próximo ciclo de crecimiento".

Gigas facturó 75,6 millones de euros en 2025, lo que representa un descenso interanual del 2% en comparación con los 77,1 millones de euros que ingresó en 2024.

En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 16 millones de euros tras experimentar un descenso del 11,6% en términos interanuales.

No obstante, la empresa ha cumplido el 'guidance' proporcionado al mercado a mediados de 2025 tanto en ingresos (73-78 millones de euros) como en Ebitda (15-19 millones de euros), generando asimismo 6,8 millones de euros de flujo de caja libre y reduciendo su nivel de apalancamiento.

ESPERA INGRESAR HASTA 80 MILLONES ESTE AÑO

De cara al ejercicio 2026, el grupo ha comentado que seguirá centrado en ejecutar su hoja de ruta en el mercado 'cloud', con crecimientos interanuales esperados del 20% en su negocio 'core'.

En concreto, la compañía espera cerrar con unos ingresos de entre 76 y 80 millones de euros y un Ebitda ajustado de entre 16,5 y 17,5 millones de euros, lo que representa hasta un 9% de incremento con relación a 2025.

Respecto al contexto geopolítico actual, Gigas ha explicado que está trabajando para minimizar el impacto sobre su estructura de costes en caso de que "este escenario se vuelva más extremo y perdure en el tiempo".