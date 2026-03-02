GIP (BlackRock) lanza una colocación acelerada de todo su 11,4% en Naturgy, valorado en unos 2.957 millones

Archivo - Edificio de la sede de Naturgy - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

JP Morgan y Goldman Sachs han iniciado este lunes una colocación acelerada de hasta 110,75 millones de acciones de Naturgy, equivalentes aproximadamente al 11,4% del capital de la gasista, paquete que representa el 100% de la participación que el fondo GIP III Canary 1 (BlackRock) mantiene en la compañía, según una comunicación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A precios de mercado, el paquete de acciones a la venta estaría valorado en unos 2.957 millones de euros. Los títulos de Naturgy cerraron la sesión del lunes en Bolsa a un precio de 26,70 euros, tras subir un 1,37%.

Los dos bancos de inversión han sido designadas por GIP como entidades colocadoras para "emplear esfuerzos razonables" con el fin de buscar compradores entre inversores cualificados mediante una oferta acelerada ('accelerated bookbuilt offering') de esos títulos de Naturgy.

La operación se articulará como una venta secundaria en bloque y se dirige exclusivamente a inversores profesionales, sin que suponga en ningún caso una oferta pública de valores, de acuerdo con el documento.

La colocación acelerada comenzará de forma inmediata tras la difusión de la comunicación de información privilegiada y se ejecutará conforme al contrato de colocación suscrito entre el vendedor y los bancos colocadores, que recoge las condiciones habituales en este tipo de operaciones y está sujeto a condiciones suspensivas estándar.

Una vez completado el proceso, JP Morgan y Goldman Sachs anunciarán los términos definitivos, incluido el precio de venta de las acciones, mediante una nueva comunicación al mercado.

Una vez culmine la operación, GIP abandonará el accionariado de Naturgy, que está encabezado por CriteriaCaixa con el 26% del capital, seguido del fondo australiano IFM (15,2%), CVC (13,8%), Alba Europe (5%) y Sonatrach (4,1% del capital).