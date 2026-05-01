El Gobierno afirma que Correos se embolsó más de 88 millones de ingresos extra por los procesos electorales

Archivo - Correos abre el plazo de consulta de admitidos y excluidos en el proceso de 362 puestos de personal laboral fijo. - CORREOS - Archivo

MADRID 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha afirmado en una respuesta parlamentaria que Correos se embolsó más de 88 millones de euros en ingresos extraordinarios durante el ejercicio de 2024 como consecuencia de sus distintas labores en los procesos electorales.

Los diputados del PP Jaime de Olano y Celso Delgado registraron en el Congreso una batería de preguntas parlamentarias para interesarse por el estado financiero y económico de la empresa postal, que en marzo informó que tras una década lastrada por las pérdidas volvió a dar beneficios en 2025.

La compañía que ahora preside Pedro Saura obtuvo un beneficio neto de 14,4 millones de euros en dicho ejercicio, en contraste con las pérdidas de 94 millones registradas el año anterior. El beneficio excluye el impacto provocado por la provisión vinculado al plan de rejuvenecimiento de la plantilla, que aunque no detalló la cifra en el ejercicio de 2025 un año antes supuso un impacto negativo de 428 millones de euros.

Los diputados 'populares' denunciaron en el escrito de sus preguntas que las informaciones que aportó Correos sobre sus resultados era "notoriamente insuficiente y confusa", por lo que entre otros datos preguntaron por los ingresos extraordinarios obtenidos por los procesos electorales.

Y el Gobierno, mediante una respuesta recogida por Europa Press, ha contestado: "Se informa de que los ingresos extraordinarios obtenidos por la empresa estatal Correos como consecuencia de los procesos electorales ascendieron en 2024 a 88,05 millones de euros".

56 MILLONES POR PRESTAR SERVICIOS DE INTERÉS GENERAL

Entre otros datos, el Ejecutivo ha aportado que el importe devengado por Correos para financiar los Servicios de Interés Económico General correspondiente a 2025 ha sido de 55,89 millones de euros; mientras que el importe que la empresa recibió del Estado para compensar la prestación del Servicio Postal Universal (SPU) fue de 110 millones en ese periodo.

La cifra de los 110 millones para prestar el SPU fue la misma también en 2023 y 2024, con la salvedad de que la compañía recibió en 2023 un cobro a cuenta de 133 millones de euros. De su lado, el Gobierno ha informado que los envíos postales admitidos han ido decayendo con el paso de los años, de manera que a fecha 31 de diciembre de 2025 fueron más de 979 millones de envíos, frente a los 1.090 millones de envíos a fecha de 31 de diciembre de 2024 y a los 1.549 millones de 2021.

En lo que respecta al tipo de envíos en 2025, el documento informa que la correspondencia ordinaria nacional fue la que acumuló una mayor cantidad con 675,9 millones de envíos, seguida de la paquetería con 211 millones.

En lo que respecta al ingreso medio por envío admitido, el Gobierno ha desglosado que en 2025 la cifra por envío ordinario se situó en los 0,56 euros, mientras que por envío registrado alcanzó los 5,20 euros y por paquetería los 3,67 euros. En 2024 las cifras fueron de 0,51 euros en los envíos registrados, de 5,01 euros en los envíos registrados y de 3,50 euros en paquetería.

MÁS DE 50.000 EMPLEADOS EN 2024

Por otro lado, la respuesta parlamentaria informa que en 2024 el grupo Correos contaba con una media de 50.279 trabajadores, con un gasto total de 1.639 millones de euros. Respecto a las jubilaciones, se registraron 1.270 en ese año y 103 empleados se acogieron a excedencias voluntarias incentivadas, como parte de la renovación y planificación de plantilla.

Por último, el coste medio por trabajador fue de 32.597 euros en 2024, sin incluir en esta cifra las provisiones del plan de rejuvenecimiento.