El Gobierno autoriza el nuevo estatuto de la Oficina Española de Patentes y Marcas

Archivo - Fachada de la Oficina Española de Patentes y Marcas. - OEPM - Archivo

MADRID, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el nuevo Estatuto de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para adaptarlo a su realidad operativa actual y a la realidad administrativa tras la entrada en vigor de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Gobierno estima necesario sustituir al estatuto de 1997 para actualizar, reforzar y adaptar la organización y el funcionamiento del organismo, puesto que han transcurrido más de 25 años desde la autorización de la última norma estatutaria y la misión institucional de la OEPM continúa estando vigente.

Entre las modificaciones más relevantes incluidas en este estatuto destacan la creación del Consejo Rector, un órgano colegiado integrado por un máximo de 12 miembros que oriente y apoye la gobernanza del organismo, si bien se mantendrá la figura del presidente y sus funciones.

Además, la nueva norma mantiene las funciones de la OEPM establecidas en la Ley de 1975, pero las precisa para que el texto refiera más concretamente las tareas que se realizan en el desarrollo de cada función.

El estatuto recién aprobado también pone el foco en las pymes en relación al apoyo y asesoramiento sobre la protección y uso de la propiedad industrial y de la innovación.

Así, la actividad de la OEPM se dirige a mejorar la economía española atrayendo muy principalmente a las pymes a su ecosistema, ya que solo el 11% de las mismas tienen derechos en propiedad industrial pese al impacto positivo registrado en las empresas del registro de derechos de propiedad industrial.

Respecto a la estructura de la OEPM, la División de Tecnologías de la Información pasa a ser un "departamento" con rango de subdirección general (Departamento de Tecnologías de la Información y Transformación Digital), mientras que el Departamento de Patentes e Información Tecnológica modifica su nombre para incluir en él a los diseños.