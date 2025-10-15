Gobierno da ayudas por 6,9 millones a explotaciones dañadas por la Dana que pasarán a ser dominio hidráulico

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado una primera relación de 725 agricultores beneficiarios de ayudas de 6,9 millones de euros que son titulares de exploraciones dañadas severamente por la Dana que se encuentran muy próximas a cauces públicos y susceptibles, por este motivo, de perder su condición de parcela agraria para convertirse en dominio público hidráulico.

En concreto, la orden Orden APA/383/2025, de 22 de abril, que regula esta ayuda, fija una compensación de 11.800 euros por hectárea. Así, la relación de beneficiarios, publicada en la web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), corresponde a una superficie total indemnizable de 676 hectáreas.

Agricultura ha explicado que para la determinación de estas ayudas se ha tenido en consideración la cartografía realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicada en su sección de Agua del Geoportal, sin perjuicio de la posterior tramitación de los correspondientes expedientes para pasar formalmente, en su caso, a ser dominio público hidráulico.

De esta forma, los interesados podrán renunciar de forma expresa a la ayuda en el plazo de 15 días, lo que permitirá acogerse a las medidas de recuperación del potencial productivo a través de la empresa pública Tragsa previstas en el artículo 25 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, que se limitará exclusivamente a la porción de parcela que no haya devenido en demanial. Esta renuncia se presentará preferentemente por medios electrónicos a través de la sede del FEGA.

Con esta publicación, el Ministerio de Agricultura completa las tres modalidades establecidas en la orden APA/383/2025, por la que se estableció una ayuda extraordinaria para compensar la pérdida de renta en las explotaciones agrarias afectadas por daños en sus infraestructuras productivas a causa de la Dana en parcelas agrícolas, en viveros, y en explotaciones próximas a cauces.

Agricultura ha avanzado que está prevista la publicación de nuevas listas de beneficiarios de estas tres líneas de ayuda una vez que se resuelvan los casos que todavía se están estudiando.