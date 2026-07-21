El Gobierno eleva los límites de gasto para proyectos innovadores contra la despoblación

Archivo - Un vecino de la mitad par de la calle Murcia, a 28 de mayo de 2023, en Pozo Cañada, Albacete, Castilla-La Mancha (España). - Víctor Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha elevado los límites de gasto plurianual que permiten a la Dirección General de Políticas contra la Despoblación, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico financiar proyectos innovadores contra la despoblación y firmar nuevos convenios con la Red de Centros de Innovación Territorial.

El Gobierno ha modificado este martes los topes fijados en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para poder adquirir compromisos de gasto en ejercicios futuros (2027, 2028 y 2029), ya que las convocatorias de subvenciones pasan a tener carácter plurianual desde 2025.

En concreto, para la convocatoria de 2026, los proyectos institucionales de entidades locales (modalidad A) cobrarán un 70% de la ayuda en 2027 y el 30% restante en 2029 tras la revisión de las cuentas justificativas.

Los proyectos empresariales (modalidad C) recibirán hasta un 40% en el primer semestre de 2027, tras la concesión y formalización de garantías y el 60% restante a partir de 2029, una vez ejecutada y justificada la actividad.

El departamento prevé, también, renovar seis de los diez convenios vigentes de los Centros de Innovación Territorial y firmar siete nuevos a lo largo de 2026, además de renovar los cuatro restantes.