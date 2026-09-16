Gobierno estudia nuevas medidas para compensar la subida del gasóleo agrícola y pesquero por los conflictos

Archivo - El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se encuentra "reflexionando" sobre la adopción de nuevas medidas de apoyo dirigidas al sector agrario y pesquero para mitigar el impacto del encarecimiento del gasóleo, acentuado por la inestabilidad en rutas comerciales clave como el Mar Rojo y el Estrecho de Ormuz.

"En el seno del Gobierno estamos en este momento reflexionando y trabajando efectivamente sobre las medidas a adoptar. Lógicamente, el Consejo del Ministro en las próximas semanas tendrá que deliberar y tomar una decisión a este respecto, porque es un instrumento también para frenar el incremento de precios de los alimentos de cara a los ciudadanos", ha asegurado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas en la rueda de prensa previa a la celebración de los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Política Pesquera para Asuntos Comunitarios, donde abordará con los consejeros autonómicos del ramo el estado de la Política Pesquera Común (PPC) y la Política Agraria Común (PAC), a partir de 2028.

En concreto, el titular del ramo ha avanzado que el Ejecutivo sopesa activar las herramientas disponibles en el marco de la autorización de la Comisión Europea -válida hasta el 31 de octubre-, que permite compensar hasta un 70% del incremento registrado respecto a los precios previos.

"Efectivamente se ha producido un incremento del gasóleo, lo que está ocurriendo ahora en el Mar Rojo, junto a lo del Estrecho de Ormuz son malas noticias desde el punto de vista del funcionamiento de los mercados, tanto en petróleo como en gas", ha advertido Planas, consciente de que estos fuertes incrementos están impactando tanto en el sector agrario como pesquero, que ha amenazado con amarrar sus barcos.

De esta forma, el titular de Agricultura ha recordado el despliegue del paquete de 665 millones de euros destinado a amortiguar el encarecimiento de los fertilizantes, destacando que es una cifra "que multiplica la del segundo país de la Unión Europea, que no se sitúa más allá prácticamente de los 50 millones de euros", al tiempo que precisa que el Ejecutivo ya ha ejecutado aproximadamente 400 millones de euros con ayudas dirigidas a más de 200.000 agricultores y ganaderos.